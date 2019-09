Kendt kok: »København er den eneste by i Europa, hvor man er nødt til at give en skideballe, når man skal af med sine penge«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Jeg er rigtig glad for der, hvor jeg bor. Jeg er lige flyttet til Esplanaden efter 21 år på Store Kongensgade, 13 år på Købmagergade og seks år på Laksegade, og det her er det sidste sted, jeg kommer til at bo i mit liv. For første gang siden jeg flyttede hjemmefra, har jeg udsigt til noget grønt og Kastellet. Det er helt fantastisk efter at have kigget ind i en anden bygning i 42 år.«

Er vi gode til at yde service i København?

»Nej, vi er hamrende elendige. Vi aner ikke, hvad service er. Det er den eneste by i Europa, hvor man er nødt til at give en skideballe, når man skal af med sine penge. Det vælter med turister uden penge i den her by, fordi dem med penge ikke gider at komme her.

De seneste 40-50 år har vi af skiftende regeringer fået tudet ørerne fulde af, at den eneste måde at blive dygtigere til noget, er ved at tage en akademisk løbebane. Det betyder, at sådan nogle fag som det at være tjener fuldstændig har mistet sin betydning, fordi det bliver anset for at være slavearbejde. Hvis man siger, man er tjener, så svarer folk ofte: »Nå, hvad læser du?« Det er altså en fire-årig håndværksuddannelse, og det er virkelig svært at blive det. Der er heller ikke mange gode af dem, for der er ingen, der bliver uddannet til det efterhånden.«

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»København mangler København. Jeg synes, at byen smuldrer mellem fingrene på mig i øjeblikket. Den er blevet en international by ligesom alle de andre, og det er hamrende irriterende. Jeg savner at kunne gå ned til den lokale bager søndag morgen, efter at have været på værtshus, og købe morgenbrød. Jeg savner pølsevogne og dansk fastfood.

De nye madmarkeder er ulideligt irriterende. Hvorfor skal jeg spise tacos, burgere, pasta og alt muligt andet fra andre lande? Jeg synes, det er skammeligt, at der ikke er mere dansk mad. Og så er de pisse dyre.«

Hvor i byen har du haft dit lykkeligste øjeblik?

»Der er to minder, der står lige klart. Da min kone og jeg blev kærester, mens jeg boede på Laksegade, og så da jeg blev far, mens vi boede på Købmagergade. Hvis ikke det er de øjeblikke, der fylder mest i folks liv, så skal de skamme sig. Ens liv vender fuldstændig på hovedet, når man bliver forælder, og det vender aldrig tilbage igen. De mennesker, der forkrampet forsøger at holde fast i det liv, de havde før, de fik børn, har ikke forstået en kæft af, hvad livet handler om. Min datter er 33, bor i Berlin, og jeg er lige så bekymret for hende, som da hun var to. I dag er det bare over nogle andre ting.«

Hvilke steder/bygninger ville du vise en udenlandsk gæst?

»Jeg anbefaler altid ruinerne af det gamle Københavns Slot under Christiansborg til folk, fordi der er så meget historie dernede, som mange ikke kender til. Blandt andet, at Christiansborg er et halvt kongeslot, og at det brændte ned flere gange, inden vi stod med det, vi har i dag.

Og så synes jeg Rosenborg Slot er vanvittigt fedt. Det er næsten umuligt at komme ind og se noget originalt i slotte og på borge rundt omkring i verden, fordi de ofte enten er blevet ødelagt eller plyndret. Men ikke på Rosenborg. Det er en lille tidslomme i København, og det er virkelig unikt.«

Hvad ville du undgå at vise?

»Strøget. Jeg elskede Strøget, da jeg var ung, hvor det ikke var en gågade og bestod af topforretninger, men jeg kan ikke holde det ud i dag. Det er de samme forretninger som i alle andre byer, og der er skrækkeligt dernede.«

Hvad synes du er en skamplet på København?

»En skamplet vil jeg ikke kalde det, men jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at Torvehallerne ikke er torvehaller, men bare er blevet en stor, fed grillbar. Indtil 1957 var pladsen Københavns grønttorv, hvor sælgerne kørte ind fra rundt i landet og solgte deres frugt og grøntsager. Nu blevet til en fodboldbane og to haller, der lugter af gammel friture, selvom det har meget større potentiale. Det er trist.«