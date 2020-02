Ida Auken: Det er utroligt, at voksne mennesker ikke kan finde ud af at ramme en skraldespand

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Frederiksberg Have. Om sommeren er der masser af liv i haven, og om vinteren en skøjtebane, hvor jeg ofte går hen med mine børn. Jeg har ikke meget natur i min hverdag, så derfor elsker jeg at have denne grønne plet midt i byen tæt på, hvor jeg bor.

Jeg gik mange ture i haven i en periode, hvor jeg havde det lidt svært. Så det er også et sted, hvor jeg har samlet mine tanker mange gange. Det har en enorm værdi, at vi har sådan en plet midt i byen.«

Færdiggør sætningen: Hvis jeg var Overborgmester, ville jeg ...

»... grave H.C. Andersens Boulevard ned og lave en tunnel, så vi ikke har en sekssporet vej ned gennem vores by. 80 procent af bilerne er gennemkørende og skal til og fra Amager via byen. I stedet for at de skulle køre på overfladen, kunne man få dem under jorden. På overfladen kunne man i stedet lave en grøn boulevard med mere plads til cykler og byliv.«

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»At lade være at smide skrald på gaden. Det er utroligt, at voksne mennesker ikke kan finde ud af at ramme en skraldespand. Vores by flyder tit med affald. Vi skal have mere pli og lade være at smide ting på gaden. Hvis man går en tur på gaden søndag formiddag, er den helt gal.«

Hvad burde være Københavns vartegn?

»Det burde selvfølgelig være en cykel. Det er det første, turister lægger mærke til, når de kommer til København. Nemlig at vi er en cykelby. Man kan komme alle steder hen på sin cykel. Det er let og trygt.

Noget af det, jeg elsker ved København, er, at det er en by, der er lavet til mennesker. Det er en del af byens sjæl, at den er designet til at give plads til fodgængere og cyklister og ikke til biler, som det er tilfældet i amerikanske byer. Det er en meget vigtig del af den puls og stemning, der er i København.

Jeg synes, at København gør meget for cyklerne og har en meget ambitiøs og målrettet cykelpolitik. Men det er klart, at hvis vi kan få mere af biltrafikken ned under jorden eller lokke folk over i den kollektive transport, kan det blive endnu bedre.«

FAKTA Bag om Ida Auken 41-årige Ida Auken er født på Frederiksberg og opvokset i Valby, men er i dag tilbage på Frederiksberg, hvor hun bor med sin mand og deres to sønner. Ida Auken tog studentereksamen fra Sankt Annæ Gymnasium, inden hun uddannede sig til teolog. Men karrieren gik i en anden retning, for i dag er Ida Auken folketingspolitiker, valgt ind i Københavns Storkreds for Radikale Venstre. Hun blev valgt ind første gang i 2007 for SF og var i en periode miljøminister i Helle Thorning-Schmidts regering.

Hvad er din seneste kulturoplevelse i København?

»»Brødrene Løvehjerte« på Det Kongelige Teater med mine børn. Jeg ville gerne i teateret med mine børn, og vi havde lige hørt »Brødrene Løvehjerte« som lydbog. Da den blev sat op på Det Kongelige Teater, syntes jeg, det var en god mulighed for at lære dem lidt om, hvad teater også kan, og hvad vi har af kulturliv her midt i byen.

Det er kulturlivet, der er prikken over i'et i en by. København har byliv og kulturliv. Det er det, der skaber en god by.«

Hvordan ser du på Københavns havnebade?

»I mit job har jeg tit skullet fortælle om byplanlægning og miljø rundtom i verden. Så fortæller jeg om Københavns havnebade. Folk tror knap på det, når jeg fortæller, at man kan svømme i vores havn.

Det er et af de bedste eksempler på, at man kan gøre noget, der er godt for både miljøet, det sociale liv og økonomien, på én gang. Rent vand, havnebad med masser af aktivitet og samtidig stigende værdi af bygningerne i området.«

Hvad er Københavns mest oversete åndehul?

»Man skal altid passe på med at nævne sine oversete hemmelige steder, men jeg vil nu alligevel gerne dele mit oversete åndehul. For lige bag ved Christiansborg, hvor jeg arbejder, ligger Det Kongelige Biblioteks Have. Den er der ikke så mange, der bruger og kender. Det er i mine øjne et overset åndehul.

Jeg går ofte derned, hvis solen skinner bare en lille smule, og der er tid til en lille pause med en kop kaffe. Jeg forsøger også at rykke møder ned i haven, hvis vejret er til det. Der er så fint og meget stille i haven.«

Hvis du skulle en købe en ny lejlighed i morgen, hvor skulle den så ligge?

»Den skulle ligge i den ældre del af byen. Når mine børn en dag flytter hjemmefra, vil jeg sikkert gerne endnu tættere på byens liv. Jeg kunne godt forestille mig at flytte tilbage til det område omkring Rundetaarn og kollegiet Regensen, hvor jeg boede i min studietid.

Jeg ville have det lidt stramt med at flytte til Kalvebod Brygge. Jeg synes, det er en meget trist byudvikling, man har fået lavet der. Det er virkelig ikke tænkt igennem. Området lider under den type planlægning, hvor man retter sig ind efter bilerne og nogle få høje byggerier i stedet for at skabe et bymiljø, der er rart at være i.«