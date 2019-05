Esther har opdraget to direktører og en professor. Her er hendes tricks til at få succesfulde børn

Esther Wojcicki er berømt for især to ting: At have inspireret Silicon Valley-legenden Steve Jobs og at have opdraget tre døtre, der alle har opnået stor succes i livet.

Døtrene Janet, Susan og Anne Wojcicki arbejder henholdsvis som professor på University of California, San Fransisco, som administrerende direktør for YouTube og som administrerende direktør for det amerikanske gentestningsfirma 23andMe.

Esther Wojcicki, der selv er en amerikansk journalist og til daglig underviser i journalistik, deler i en ny bog med titlen »How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results« ud af sin »hemmelighed«, som hun selv kalder det, til at få succesfulde børn.

I et indlæg i Time Magazine beskriver Esther Wojcicki blandt andet, hvordan hun aldrig har brugt en lys »baby-stemme« over for sine børn, men altid har snakket til dem, som hun ville snakke til voksne. Hun beskriver også, hvordan hun lod sin fire-årige datter gå til købmanden og købe brød alene, fordi hun mente, at det ville gavne datterens selvstændighed tidligt i livet.

Hun forklarer, at forældre konstant beder hende om råd til opdragelse og spørger ind til, hvilke strategier hun selv har brugt i forhold til sine egne døtre.

»Uden egentlig at have haft en intention om det, har jeg begyndt en debat om, hvordan vi bør opdrage vores børn,« skriver Esther Wojcicki på engelsk i indlægget i Times Magazine og fortsætter:

»Gennem mine årtier som mor, mormor og underviser har jeg identificeret fem fundamentale værdier, som hjælper os alle til at blive gode og succesfulde personer.«

Hun kalder værdierne for TRICK. Hvert bogstav står for en af værdierne. De er oplistet nedenfor:

Trust (Tillid):

»Vi er i en tillidskrise verden over. Forældre er bange, og det gør vores børn bange – bange for hvem de er, for at løbe en risiko, for at bekæmpe uretfærdighed. Tillid skal begynde i os selv. Når vi har tillid til de valg, vi tager som forældre, kan vi stole på, at vores børn tager vigtige og betydningsfulde skridt mod succes og selvstændighed,« skriver Esther Wojcicki i indlægget i Time Magazine.

Respect (Respekt):

»Den mest fundamentale respekt, vi kan vise vores børn, er gennem deres autonomitet og selvstændighed. Hvert barn har en gave, og det er vores ansvar som forældre at pleje denne gave, uanset hvad det er. Det er det præcis modsatte af at fortælle børn, hvordan de bør være, hvilken profession de bør stræbe efter, og hvordan deres liv bør se ud,« skriver hun.

Independence (Uafhængighed):

»Selvstændighed bygger på et stærkt fundament af tillid og respekt. Børn, der lærer selvkontrol og ansvar tidligt i livet, er bedre udstyret til at imødekomme voksenlivets problemer, og de får også bedre evner til at innovere og at tænke kreativt. Rigtigt selvstændige børn kan håndtere modgang, tilbageslag og kedsomhed, som alle er uundgåelige aspekter af livet. De lærer at føle sig i kontrol, selv om tingene omkring dem er i kaos.«

Collaboration (Samarbejde):

»Samarbejde betyder, at man arbejder sammen som familie, i et klasseværelse eller på arbejdspladsen. For forældre betyder det, at de skal opmuntre deres børn til at bidrage til diskussioner og stillingtagen. Vi burde ikke fortælle vores børn, hvad de skal gøre, men spørge dem om deres ideer og arbejde sammen med dem på at finde løsninger på de ideer.«

Kindness (Venlighed):

»Forældre elsker deres børn, men de er så vant til dem, at de ofte tager basal venlighed for givet. Og de viser heller ikke altid venlighed som en god opførsel over for resten af verden. Oprigtig venlighed indeholder taknemmelighed og tilgivelse. Det er vigtigt at vise vores børn, at det mest spændende og givende, man kan gøre, er at gøre en anden persons liv bedre.«

Bogen udkommer på engelsk og kan købes på blandt andet Amazon fra 7. maj.