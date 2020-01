Ditte Okman: »Vi har nogle politikere og en teknik- og miljøforvaltning, der godkender det værste bras af arkitektur«

Hvordan vil du beskrive Københavns udvikling i den tid, du har boet i byen?

»Byen bliver i hvert fald ikke kønnere. Vi har nogle politikere og en teknik- og miljøforvaltning, der godkender det værste bras af arkitektur. De er lige så langsomt ved at smadre byen arkitektonisk. Prøv at tage et kig på den store bygning ved Østerport Station. Den ligner jo en forstørret version af et kontroltårn fra enhver lufthavn.

Det allerværste eksempel er dog Kalvebod Brygges anonyme, men grimme, klodser, hvoraf halvdelen står tomme nu. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om mere end tre bygninger, som er blevet bygget i København de sidste 20 år, der har været pæne.«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Jeg holder af de grønne pletter og af Indre Bys brolagte gader. Københavns indre by er så vanvittigt hyggelig.«

Ditte Okman »Jeg gider ikke bo i Nordvest. Eller på Østerbro. Jeg har boet i Nordvest i 11 år, og det er ikke blevet pænere. Østerbro er en kultur, jeg slet ikke kan spejle mig i. Jeg tror, jeg ville kede mig selv ihjel.«

Hvad synes du er en skamplet på København?

»At vi ikke har udviklet havnen bedre. I særdeleshed Kalvebod Brygge. Jeg synes, det er vildt, man ikke har tænkt på at bygge havnen som et rekreativt område. Man har i hvert fald alt for sent forsøgt at gøre det. Hvis jeg var verdens hersker, så havde jeg bombet Kalvebod Brygge og var startet forfra.«

Hvordan ser du på elløbehjul?

»Jeg er kæmpe fan af elløbehjul. Jeg bruger formuer på at transportere mig på dem, men de redder mig ofte fra at komme for sent. Jeg forstår ikke al den hidsighed over dem. De er vel mere miljøvenlige end biler og ikke meget hurtigere end cykler. Københavnerne skal bare lige lære at overholde færdselsreglerne.«

Hvor går du ud i København, når du skal spise?

»Pastis, Pluto, Geist, Bistro Boheme, Alouette og Restaurant Barr. Den sidstnævnte ligger helt genialt om sommeren og serverer danske klassikere i moderne version. Jeg er svært glad for restauranter med højt til loftet. Dem, hvor man må larme lidt og grine højt.«

»Jeg er ofte på Kunsthal Charlottenborg, fordi jeg virkelig godt kan lide moderne kunst.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Er vi gode til at yde service i København?

»Nej. De fleste medarbejdere på en københavnsk café er decideret uvidende om, hvad de serverer, og kan aldrig svare på noget som helst. Det er, som om, de tror, at de blot er ansat til at bære en tallerken eller en kop fra A til B, men er fuldstændig ligeglade med, hvad der er på tallerkenen eller i koppen. De ved intet om, hvad menukortet består af, hvad køkkenet arbejder med og virker i øvrigt totalt ligeglade med kundernes oplevelse. Nogle gange kan man næsten synes til besvær. Jeg synes dog, vi er blevet en anelse bedre end for bare fem år siden.«

Hvilken københavnsk kulturinstitution besøger du oftest – og aldrig?

»Jeg er ofte på Kunsthal Charlottenborg, fordi jeg virkelig godt kan lide moderne kunst, og det er et af de steder i byen, der overordnet har et virkelig interessant program.

Til gengæld kommer jeg aldrig på Nationalmuseet. Det er røvsygt. Montrer er altså en seriøs doven måde at udstille på, og det er så vildt, at man bare har ting proppet deri, som har ligget der siden 70erne. Jeg forstår ikke, at man ikke har udviklet på, hvordan man udstiller derinde. Jeg har været på det naturhistoriske museum i Berlin, og det var en kæmpe oplevelse. Det er det vildeste sted, og man kan være der hele dagen og mere til.

Nu skal jeg retfærdighedsvist sige, at jeg ikke har været på Nationalmuseet i et stykke tid. Jeg ved ikke, om man skal give stedet en chance, efter Rane er blevet direktør.«

Ditte Okman »Der er ingen, der tænker langsigtet i Borgerrepræsentationen. Men det er jo også amatørpolitikere, der træffer beslutninger i kommunerne, så det undrer mig ikke.«

Hvis du skulle en købe en ny lejlighed i morgen, hvor skulle den så ligge?

»Det ville være præcis den, jeg lige har købt. Jeg har købt ny lejlighed i København K. Jeg har boet på Vesterbro i mange år og har været vildt glad for at bo der. Jeg troede, at Indre By ville være upersonlig og kedelig, men det er virkelig gået op for mig, hvor fedt København K er. Det er jo den vildeste lille landsby. Jeg har alt lige ved hånden, og jeg har lagt mærke til, at man ofte lige nikker til hinanden på gaden og på en eller anden måde anerkender hinandens eksistens.

Jeg boede på et tidspunkt i West Hollywood, hvor folk også hilste på hinanden, og jeg kunne virkelig godt lide det. Så kom jeg hjem til København og begyndte at hilse på folk, men de syntes, jeg var vildt underlig. Det synes de ikke i København K.«

»Jeg føler mig lykkelig, når jeg går ture uden formål om aftenen.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Og hvor skulle den IKKE ligge?

»Jeg gider ikke bo i Nordvest. Eller på Østerbro. Jeg har boet i Nordvest i 11 år, og det er ikke blevet pænere. Der var på et tidspunkt en idé om, at Nordvest skulle være det næste fede kvarter efter Vesterbro, og det – må jeg bare sige – ikke er lykkedes. Det bliver bare grimmere og grimmere.

Østerbro er en kultur, jeg slet ikke kan spejle mig i. Der er ikke noget at komme efter derude. Det er nærmest en ligegyldig bydel. Jeg tror, jeg ville kede mig selv ihjel, fuldstændig som hvis jeg boede i Rødovre.

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»En langsigtet vision, der åbner byen op og ikke lukker den med uduelig arkitektur og byplanlægning. Det er, som om man kun ser på, hvordan man kan investere lige nu og her. Der er ingen, der tænker langsigtet i Borgerrepræsentationen. Men det er jo også amatørpolitikere, der træffer beslutninger i kommunerne, så det undrer mig ikke.«