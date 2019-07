Casper Christensen: Foie gras er en forældet luksus – og der er ingen grund til at blive sur på os bønnespisere

Vi kender ham som komiker. Vi husker ham som manden bag shows som »Klovn« og »Langt fra Las Vegas«.

Og vi har senest forbundet ham med diverse natklubber og muntre aftener mellem alle de andre kendisser.

Hans liv i dag handler om ordentlig mad. Casper Christensen er engageret i virksomheden Simple Feast med dens miljørigtige måltidskasser.

Og lige så begejstret han var for foie gras engang, lige så ulækker finder han i dag den kontroversielle fedtlever.

»Jeg har været rigtig glad for foie gras og bestilt det meget ofte på restaurant,« siger han.

»Ikke fordi jeg var hjerteløs eller noget. Dyrenes liv var bare ikke i mine tanker. Jeg havde det ikke inde på lystavlen.«

Hvad skete der?

»Sundhed blev vigtig for mig. Jeg tog hul på et liv som veganer for et par år siden, fordi jeg ville leve lidt længere og ikke på grund af landbrugets produktionsforhold. Jeg har lædersko og får en ret med æg af og til, men jeg holder mig fra alle slags kød og fra stort set alle slags mælkeprodukter.«

Men?

»Men da jeg først kom over på den anden side, så fik jeg øjnene op for alt det andet. Jeg kunne med ét se alt det forfærdelige ved dyrenes forhold. Jeg blev bekræftet i det rigtige ved mit valg bagefter.«

Og du læste Anne Sophia Hermansens klumme om foie gras forleden?

»Yes, yes. Og det skuffede mig ærlig talt. Kulturredaktøren må sådan set mene om dyrs lidelser, hvad hun vil. Men hun mener jo i virkeligheden noget om andre mennesker - og dét gør mig altså ret vissen.«

Hvorfor?

»Fordi langt de fleste af os er stille og rolige typer med hjerte. Langt de fleste af os er slet ikke militante og går ikke på nogen form for barrikader. Vi finder ganske enkelt de der rør nede i halsen på gæssene ulækre og synd for dyrene.

Så vi er bare voksne mennesker, der lige så stille lukker ned for en lidt forældet luksus - og måske benytter lejligheden til eksperimenter med en lige så lækker og måske ligefrem sund spise.

Når man først får øjnene op for et liv med plantebaseret kost, får man øje på mange ting. Man bliver overrasket over, hvad folk insisterer på at spise - og hvor vrede de bliver på os helt almindelige mennesker, der bare spiser grønt og ellers passer os selv.«