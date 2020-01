Camilla Nørgaard: Det skal københavnerne blive bedre til

Hvad er Københavns mest oversete åndehul?

»Jeg kender flere åndehuller, men jeg tror ikke, de er særligt oversete. Da jeg for nogle år siden flyttede ind i det, man kalder Latinerkvarteret i den gamle bydel, var det for mig som at finde et åndehul i byen. Jeg har boet andre steder i København og på Frederiksberg, men aldrig rigtig været opmærksom på det område. Men det var nok bare mig, der ikke havde opdaget det før. Der er i hvert fald altid fuldt af turister.«

Hvis du skulle købe en ny lejlighed i morgen, hvor skulle den så ligge?

»Jeg er virkelig splittet. Jeg elsker det kvarter, hvor jeg bor nu. De historiske huse og smalle gader har så meget charme, at jeg har svært ved at forestille mig at bo andre steder.«

»Jeg elsker min lejlighed med alle de skæve vinkler – men der er også meget lydt i de gamle huse og mange ting, der hele tiden går i stykker. Så nogle gange drømmer jeg om at bo i noget helt nyt – problemet er bare, at de nye ting ikke ligger der, hvor jeg har lyst til at bo.«

Hvad skal københavnerne blive bedre til?

»At samle cigaretskod op. Måske irriterer det mig særligt, fordi jeg bor i centrum og ikke selv ryger. Folk er velkomne til at sidde på vores trappesten, og de må også gerne ryge, men de skal fjerne deres cigaretskod.«

Hvilket sted i København holder du mest af?

»Helt overordnet holder jeg meget af, at København er en gammel by med en masse gamle bygninger. Selvom jeg ikke er specielt historisk vidende, kan jeg godt lide, at bygninger har en historie.«

»Der er to steder i København, som jeg holder særlig meget af. Glyptoteket og Tivoli. Jeg er kommet i Tivoli, siden jeg var helt lille. Det er et af de hyggeligste steder i byen, og jeg elsker, at der findes sådan en forlystelsespark midt i byen. De planer, der på et tidspunkt var om at rykke Tivoli ud af byen – det var jo skrækkeligt. Jeg har altid elsket de vilde forlystelser, men for nogle år siden kom jeg slemt til skade i en rutsjebane i New York, så i dag nøjes jeg med at gå tur i haven og nyde blomsterne og stemningen.«

»Glyptoteket holder jeg af, fordi det er sådan en smuk bygning. Der er noget storhed over den, som jeg virkelig godt kan lide, og som giver mig en følelse af, at verden er større end bare det, vi står i lige nu. Og så føler jeg også, at jeg har nogle personlige tråde til Glyptoteket, fordi min far, som nu er død, arbejdede på Carlsberg lige så længe, jeg kan huske tilbage.«

Hvad mangler København for at blive verdens fedeste by?

»København er en af mine yndlingsbyer i verden, men den kunne blive endnu federe, hvis vi havde en bedre infrastruktur. Det er fint, at vi nu har fået Metro Cityringen, men den løser slet ikke udfordringerne. Alle, der har rejst i store hovedstæder, har oplevet, hvor fedt det er, at der altid er en subway lige om hjørnet. Der er vi altså ikke endnu i København.«

Hvilke steder ville du vise udenlandske gæster?

»Alle udenlandske gæster, jeg har haft på besøg, har jeg sendt på kanalrundfart. Jeg synes, det er den bedste måde at se København på, rolig og væk fra billarmen, og man får mulighed for at se de vigtigste ting.«

Hvor går du ud i København, når du skal spise? Eller bare have en drink?

»Min yndlingscafé er Din Nye Ven i Sankt Peders Stræde. Det er et super hyggeligt sted med nogle søde mennesker, og de laver rigtig godt smørrebrød. Jeg holdt min 40 års fødselsdag med familien, og jeg har også lige haft julefrokost der med nogle veninder.«

FAKTA Rundt om Camilla Nørgaard Camilla Nørgaard er 42 år. Hun er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2009 og har siden været fast studievært på TV 2 Sporten med tennis som sit speciale. Hun beskæftiger sig også med andre idrætsgrene og har senest dækket VM i håndbold i Japan. Fra 4. januar er hun vært og reporter på TV 2s nye sportskanal TV 2 Sport X. Camilla Nørgaard har siden 2014 været ambassadør for Parkinsonforeningen. FOLD UD

Hvad er din seneste kulturoplevelse?

»Til min fødselsdag fik jeg en æske af min veninde, hvor der stod »Kulturklubben« udenpå. I den lå der en liste over steder, vi skal skulle besøge de næste 12 måneder – et sted hver måned.«

»Det var en helt fantastisk gave. Vi har i mange år talt om, at når vi bor i en by med så mange fantastiske tilbud, er det ærgerligt, at vi ikke benytter dem mere. Når man er turist i en fremmed by, får man set en masse, men man glemmer det ofte i sin egen by.«

»Nu har vi foreløbig været på Rosenborg, som jeg så ofte går forbi, når jeg går tur i Kongens Have, men aldrig har besøgt. Vi har netop været på Arbejdermuseet, og efter jul skal vi på Revymuseet på Frederiksberg. Jeg anede slet ikke, at det fandtes.«

»Det er en dejlig måde at være sammen på. Man får snakket om nogle andre ting, end hvis man bare går en tur. Og det sjove er, at nu har det smittet af på nogle af mine andre veninder, så nu har jeg også for nylig været på Thorvaldsens Museum sammen med en anden veninde. Der har jeg heller aldrig været før. Det var fantastisk.«