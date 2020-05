Naomi Campbell kan se tilbage på en karriere fyldt med succes, stoffer og skandale. Nu fylder hun 50 år

Inden krisen ramte Europa, var Naomi Campbell allerede på forkant. For mens mange af hendes britiske landsmænd fortsat mente, at coronaskrækken var hysterisk, blev topmodellen spottet i en lufthavn iført en beskyttelsesdragt i fuld figur, ansigtsmaske og designersolbriller; det var et billede, der gik viralt og fik internationale designhuse til at respondere med brandede ansigtsmasker og håndsprit med LVMH-logo.

For den verdensberømte diva, der 22. maj fylder 50 og har ni millioner følgere på instagram, er fortsat en efterspurgt og trendsættende model, som nu kan se tilbage på en 35 år lang karriere, fyldt med lige dele succes, stoffer og skandale.

Naomi havde ikke bare udseendet, men også en samlet industri med sig, når hun ville gøre sig gældende på niveau med sine hvide kolleger. Det gjorde, at hun op gennem 80erne år efter år brød med de grænser, sorte modeller tidligere havde ligget under for.

Naomi Campbell har sat et enestående aftryk på moderne popkultur. Hun blev født i Streatham i den sydlige del af London af sin jamaicanske mor, Valeri Morris, der kun var 19 år gammel, aspirerende ballerina og nyligt forladt af Naomi Campbells far, der stak af, da moderen var kun fire måneder gravid. Det særegne udseende kan Naomi takke sin families rødder for, for de er både afrikanske, jamaicanske og kinesiske. Hendes lige så berømte temperament tilskriver hun selv sin angst for at blive forladt.

Topmodel som teenager

Som kun 14-årig blev Naomi Campbell opdaget af en modelspejder i Covent Garden, og allerede året efter kom hun på forsiden af britisk ELLE. Som den første sorte kvinde nogensinde. Opmærksomheden blev kun intensiveret, da tidens mest anerkendte fotografer, Peter Lindbergh, Herb Ritts og Bruce Weber, stod i kø for at få Campbell til at posere foran deres linse. Samtidig modsatte supermodelveninderne Linda Evangelista, Christy Turlington og Claudia Schiffer sig ethvert tilløb til racediskrimination ved at nægte at betræde en catwalk, som Naomi blev forment adgang til.

Hendes massive medvind fra prominente støtter vakte genklang: Naomi havde ikke bare udseendet, men også en samlet industri med sig, når hun ville gøre sig gældende på niveau med sine hvide kolleger. Det gjorde, at hun op gennem 80erne år efter år brød med de grænser, sorte modeller tidligere havde ligget under for.

I 1987 blev hun den første sorte kvinde på forsiden af britisk Vogue, året efter snuppede hun forsiden af fransk Vogue, efter at en vis monsieur Yves Saint Laurent truede med at trække al annoncering, hvis de ikke bakkede op om hans veninde, og endelig gennembrød hun endnu et glasloft, da hun i 1990 blev ansigtet på amerikansk Vogues vigtigste nummer i året: »The September Issue«.

Forrige århundredes sidste årti var underlagt Naomi-mania.

De hårdtslående 90ere

I 90erne cementerede Campbell sin særstatus som supermodellen par excellence, da Interview Magazine udråbte hende til at være »the reigning megamodel of them all«, og hun var en af samtidens højst betalte modeller, sammen med resten af »The Big Six«, der også omfattede Christy Turlington, Claudia Schiffer, Kate Moss, Cindy Crawford og Linda Evangelista – sidstnævnte, der symptomatisk for tiden blev citeret for replikken »I don’t get out of bed for less than $10.000 a day«.

George Michael castede Naomi med sine kolleger i musikvideoen »Freedom! ’90«, Michael Jackson dansede inciterende med topmodellen i musikvideoen »In the Closet«, og en nøgen Madonna kyssede hedt med en ditto Campbell i den tilstræbt skandaløse bog »Sex«. Forrige århundredes sidste årti var underlagt Naomi-mania.

Til trods for den internationale efterspørgsel har Naomi Campbell siden understreget, at hun fortsat lå under for racediskrimination, at hun blev booket til væsentligt færre reklameopgaver end sine kolleger, og at hun blev betalt en dårligere løn for de samme jobs. Alligevel har hun også måttet indrømme, at tempoet for hendes karriere var højt, ofte med tre fotoskydninger om dagen. Stofferne flød frit, og Naomis diæt blev hurtigt en rå kombination af kokain, cigaretter og alkohol.

»Hun har 11 anmeldelser for vold på samvittigheden og er dømt fire gange med bødestraf, samfundstjeneste og »anger management«-terapi.«

I 1999 måtte hun på afvænning for alkohol- og stofmisbrug. Derudover spændte hendes personlige omdømme også ben for hendes kometkarriere. Hun var frygtet på fotooptagelser som en temperamentsfuld, voldelig og utilregnelig furie, der ikke var besværet værd. Af samme grund blev hun i 1993 fyret af sit eget bureau, Elite Model Management, der efter at have haft hende på kontrakt siden 1987 meddelte, at »no amount of money or prestige could further justify the abuse«.

Og selv om Naomi Campbells liste af tilbedere og tidligere elskere tæller både Mike Tyson, Robert De Niro, sangeren Usher og U2-bassisten Adam Clayton, og hendes nære venner talte Nelson Mandela, Quicy Jones og Gianni Versace, så kunne hendes entourage af celebre støtter ikke fjerne fokus fra de gentagne anklager om ekstreme overfusninger.

Hun har 11 anmeldelser for vold på samvittigheden og er dømt fire gange med bødestraf, samfundstjeneste og »anger management«-terapi – blandt andet for at have kastet sin telefon efter sin husholderske, at have overfaldet to politibetjente i Heathrow og at gå amok på et helt TV-hold, da hun blev spurgt, om hun havde taget imod bloddiamanter fra den liberiske præsident.

Modeverdenen bliver ikke den samme efter krisen, men hvis der er en kvinde, der hurtigt vil omstille sig til en ny standard, så er 50-årige Naomi Campbell.

Campbells kolleger modsvarede oftest en shitstorm med larmende tavshed. Det var særligt tilfældet, da modellen Kate Moss i 2005 kom på forsiden af Daily Mirror, mens hun sniffede banevis af coke med sin musikerkæreste og enfant terrible, Pete Doherty. Men Naomi Campbells strategi, når skeletterne rasler ud af klædeskabet, er naturligvis lige så flamboyant som hendes garderobe af haute couture-kreationer og designer sneakers. Hun ringer til Oprah og bekender sine synder for millioner af seere, iført glimmerkjole og angerens indsmigrende tårer.

Model bliv ved din metier

Naomi Campbell har flere gange prøvet at dreje sin karriere i nye retninger. Fra den opsigtsvækkende fiasko med bogen »Swan« (1994) over ærgerlige forsøg som sangerinde på albummet »Baby Woman« (1994) til forglemmelige biroller i B-film og sitcoms.

Hendes største bedrifter på det hvide lærred må være, da Disney modellerede heltinden Pocahontas’ ansigt efter hendes fysiognomi og hendes cameo-optræden som sig selv i fashion-farcen »Zoolander«.

»Modeverdenen bliver ikke den samme efter krisen, men hvis der er en kvinde, der hurtigt vil omstille sig til en ny standard, så er det den nu 50-årige Naomi Campbell.«

Som midaldrende model er hendes største meritter fortsat dem, der knytter sig til hendes ekstraordinært fotogene træk, hendes lange ben og hendes sans for at placere sig i centrum af en ny tendens. Og det er, uanset om den vedrører markedsføring af skræddersyede parfumer i eget navn, som hun har gjort det siden 1999 med 25 Naomi-dufte til dato, at kaste sig over reality-TV som dommer og vært i modelkonkurrencen »The Face« eller – senest – at blive youTuber med serien »No Filter with Naomi«, hvor hun interviewer branchens største navne, fra kollegaen Cindy Crawford til designer Marc Jacobs.

Og så har hun udnyttet sin enorme værdi som blikfang til at gøre velgørenhedsarbejde sexet. Hun har støttet Nelson Mandelas børnefond og fik Versaces modeshow flyttet til præsidentens officielle residens i Sydafrika i 1998. Hun har rejst penge til forskning i brystkræft og til støtte af fattige brasilianske samfund. Men vigtigst af alt, så har hun erkendt, at hvis moden ikke kan ændre verdens problemer, så kan den hjælpe organisationer, der kan. Derfor grundlagde hun i 2005 nonprofit-organisationen Fashion For Relief«. Den samler penge ind til andre NGOer, der allerede hjælper nødlidende mennesker og katastroferamte områder med at komme på fode – fx efter orkanen Katrina, terrorangrebene i Mumbai og ofrene for covid-19.

Modeverdenen bliver ikke den samme efter krisen, men hvis der er én kvinde, der hurtigt vil omstille sig til en ny standard, så er det 50-årige Naomi Campbell.