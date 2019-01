Kom med bag facaden på Carlsberg Byens nye hotel: 360 graders udsigt over København

Det er endnu for koldt at indtage den store udendørs terrasse, der en morgen i januar er dækket af nyfalden sne. Til gengæld er der varmt i restaurant Tramonto på taget af Hotel Ottilia, hvor de store glaspartier med 360 graders udsigt gør det muligt at spotte selv den fjerneste del af København.

De første gæster har indtaget restauranten på toppen af Hotel Ottilia. Fold sammen Læs mere Læs mere

Få meter væk øjner den observante gæst måske de to mennesker, der udgør en del af kernen i historien om Carlsberg – Carl Jacobsen og hans hustru, Ottilia. En buste af de to er placeret i tårnet over Elefantporten, som rager op i landskabet mellem kraner, nybyggeri og de historiske industribygninger.

Gæster – eller lokale – kan slå sig ned i loungen på Hotel Ottilia. Fold sammen Læs mere Læs mere

Sidstnævnte, Ottilia, har lagt navn til Københavns nye boutiquehotel, der fordeler sig over to bygninger. Den ene er fra 1881, mens den anden er fra 1960erne. Nok har de gennemgået en større transformation fra malt- og øllager til hotel, men bryggerihistorien er ikke gemt ad vejen. Rundt omkring på de i alt 10.000 kvadratmeter bliver man mødt af siloer, der hænger ned fra loftet, oprindelige betonvægge og stålspær, der blandt andet er bevaret i en række af badeværelserne.

Flere af værelserne har stålspær midt i badeværelset. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Der er noget helt særligt ved at skabe noget i en bygning med historie. Derfor var vi super interesserede, da vi så ejendommen i 2016. Det betyder, at vi bliver en del af et stykke toneangivende dansk industrihistorie og af et nyt bykvarter,« siger Karim Nielsen, administrerende direktør i Brøchner Hotels, der har specialiseret sig i at omdanne industribygninger til hoteller – senest med det femstjernede Herman K, der ligger i en gammel transformerstation i København K.

Fortiden fornægter sig ikke. Her en gammel silo fra bryggertiden. Fold sammen Læs mere Læs mere

FAKTA Om Hotel Ottilia Kvinden, der lægger navn til hotellet, Ottilia Jacobsen, levede 27. marts 1854-20. juli 1903 og var Carl Jacobsens første hustru.

Hendes fødenavn var Ottilia Mary Stegmann. Hun lægger desuden navn til Ottilia Jacobsens Plads.

Arkitema Architects står for tilbygningen på taget af bygningen, mens Morten Hedegaard er arkitekten bag transformationen af bygningerne.

Hotel Ottilia og restaurant Tramonto ligger på Bryggernes Plads, Carlsberg Byen.

Læs mere på Tramonto.dk og Hotel Ottilia. FOLD UD

Bo i tårnet

Tag plads i tårnværelset. Lampen til venstre hedder for øvrigt også Ottilia. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hotel Ottilia har i alt 155 værelser. De runde ligger i tårnet ud mod Ny Carlsberg Vej, mens andre er rykket ind i bygningen fra 1960erne, som nogle husker fra gåture i det gamle bryggerikvarter.

Hotel Ottilia består af to bygninger. Den ene (tv.) er fra 1960erne, den anden fra 1881. Fold sammen Læs mere Læs mere

Den er beklædt med store guldskiver på facaden – udsmykningen blev sat op på den oprindelige bygning for at understrege temaet øl og forestiller bunden af en (forgyldt) ølflaske. Skiverne er bevaret og spiller en rolle i indretningen, da man for at skaffe lys til værelserne har lavet de to meter høje og smalle zigzag-vinduer, der ligner lynlåse både ude- og indefra.

Det ligner lidt en lynlås, men er et vindue. På den anden side sidder de store guldskiver, og derfor har man ikke kunnet gøre vinduespartiet større. Fold sammen Læs mere Læs mere

I værelserne på den modsatte side af gangen fortsætter flasketemaet. Her er vinduet rundt og på størrelse med guldskiverne – og her kan man sætte sig til rette og skue ud over pladsen, der i løbet af de næste år får sin egen restaurant, ligesom det spanske spa-firma Aire rykker ind med luksuriøse behandlinger til hotellets gæster og byens indbyggere.

Værelserne på den ene side af bygningen har vinduer, der er formet som bunden af en flaske. Det fungerer samtidig som en stol, hvor man kan sidde og følge med i det øvrige byggeri. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Værelserne var lukket helt af, fordi det netop var et lager, hvor der skulle være mørkt og koldt. Derfor lavede vi selv nye vinduer og valgte at fortsætte med flasketemaet,« siger Karim Nielsen.

Administrerende direktør for Brøchner Hotels, Karim Nielsen »Udover at vi gerne vil skabe rum, som københavnerne også kan benytte, handler det om, at vi giver gæsterne en bedre oplevelse, hvis københavnerne bruger hotellet som deres local hood-sted.«

Københavnerne skal med

På Hotel Ottilia vil der ikke være en reception. Med et særligt digitalt system kan gæsterne checke ind i baren i lobbyen – og det kan københavnerne sådan set også. I hvert fald er det tanken med baren, at ikkehotelgæster også kan dumpe forbi og drikke kaffe eller vin. I et tilstødende lokale kan man holde et møde ved det massive marmorbord, hvis man samtidig køber noget i baren.

I loungen kan alle droppe forbi og drikke en kop kaffe. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er dog især restauranten på 5. sal, hvor hotellet forventer et større rykind fra københavnere, som vil nyde udsigten over en omgang økologisk brunch eller en italiensk ret. Det er restauratørerne bag La Rocca i Vendersgade, der kommer til at drive Tramonto. Her vil være plads til 300 mennesker inde og ude – en stor del af dem vil være lokale, hvis det står til hotellet.

Hotel Ottilia ligger lige ved de to elefantporte ud til Ny Carlsberg Vej. Her tårnet, som også indeholder værelser. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Udover at vi gerne vil skabe rum, som københavnerne også kan benytte, handler det om, at vi giver gæsterne en bedre oplevelse, hvis københavnerne bruger hotellet som deres local hood-sted,« siger Karim Nielsen, der mener, at den københavnske hotelscene omsider er ved at komme med på den trend, der længe har hersket i udlandet.

Indgang til loungen, hvor man kan synke ned i en af de bløde lænestole. Fold sammen Læs mere Læs mere

»I London, Paris, Stockholm og New York er hoteller også steder, hvor de lokale kommer. I København er vi i den grad lykkedes med at være kedelige, men det er ved at vende. Vi tror også på, at Carlsberg Byen bliver en bydel på niveau med Refshaleøen – en som er spændende for både danskere og turister at hænge ud i,« siger Karim Nielsen.

Her er hun så – Ottilia Jacobsen – som har lagt navn til hotellet. Hun kan blandt andet ses på hotellets facade. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hotellet åbnede mandag, og allerede nu er der mulighed for at slå sig ned i lobbyen eller på taget af det gamle øllager. Man må dog vente til næste år, før det er muligt at drikke hotellets helt lokale øl, der også tager navn efter bryggerens hustru – »Ottilia-øllen«. På taget skal der dyrkes humle, som skal høstes en gang om året, og når der er nok til det, skal øllen naturligvis brygges her i Carlsberg Byen, fortæller Karim Nielsen.

Levn fra en svunden tid, hvor øl var i højsædet. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Vi repræsenterer Carlsbergs lokale øl, og derfor kan de bruge hotellet som et showroom. Så vi prøver i fællesskab at binde en sløjfe om de ting, vi vil kommunikere,« siger han.