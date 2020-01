Københavnersnuden: Platanvej ligger midt i et smørhul – ikke desto mindre er den byens grimmeste vej

Et stykke vej, der forbinder Vesterbrogade med Frederiksberg Allé, burde være et smørhul i København – og er det også beliggenhedsmæssigt. På fem minutter kan man komme til hipster-heaven i Vesterbrogades vestlige ende, tæt på både Enghave Plads, Enghaveparken og Carlsberg Byen. På fem andre minutter kan man komme til Frederiksberg Allés lille stykke Paris, med den nye metrostation på hjørnet, skråt overfor Café Promenaden og tæt på Frederiksberg Have og Pile Allé. Kort sagt: et af de bedste steder, man kan bo i Hovedstaden.

Desværre er selve vejen måske byens grimmeste med uendeligt trist elementbyggeri af tarveligste aftapning i trøstesløs ensartethed mellem de to store veje. Ligesom Frederiksberg Allé nogle gange synes at være magisk fløjet hertil fra langt sydligere himmelstrøg, således synes Platanvej at være direkte importeret fra Østeuropa, Gellerupplanen ved Aarhus eller et andet stykke omegns-tomgang fra 70erne.

BZere og taxiræs

Jeg boede selv i ca. tre år på Amerikavej skråt over for Platanvejs udmunding i Vesterbrogade. Det var dengang, det såkaldte Mekanisk Musik Museum på hjørnet stadig var besat af unge autonome, og blå blink og sirener hørte med til dagens uorden. Også dengang pirrede det min nysgerrighed, hver gang jeg cyklede gennem den triste gade. Hvad var der dog sket her? Og hvordan kunne der være så stor forskel på det smukke navn og den langt fra smukke virkelighed?

Der var for det første ingen plataner, og for det andet lignede strækningen dårligt nok en vej. Alt for bred og med spredt, kedsommeligt byggeri tilfældigt drysset ud i forløbets længderetning. Manglen på omsorg og bymæssighed bevirkede, at de københavnske taxichauffører brugte strækningen til at teste deres bilers accelerationsevne. Ikke sjældent har jeg siddet i taxier, der nåede op på ca 100 kilometer i timen på den korte strækning ned mod Frederiksberg Allé.

Så hvad er historien? Jo, i al sin tristhed handler den om en fin villavej, der blev ramt af udviklingen på det forkerte tidspunkt.

Gartneren, villaerne og udviklingen

Historien starter med gartneren P. W. Hintze, som havde et gartneri på Vesterbrogade. Han købte i 1830 et stort stykke jord oppe ad Frederiksberg Allé for at udvide sit gartneri. Hans søn C. F. Hintze, som videreførte gartneriet, havde også forstand på anden forretning og udstykkede noget af den store grund og anlagde i 1866 Platanvej som en forbindelse mellem Vesterbrogade og Frederiksberg Allé.

Han fik rent faktisk plantet plataner langs den nye vej og solgte hurtigt grundene, der i løbet af ti-femten år blev bebygget med fine frederiksbergvillaer. Til sig selv fik han opført den villa, som stadig ligger på hjørnet af Vesterbrogade – den som i sin tid husede Mekanisk Musik Museum, og som efter BZelsen nu igen mest kendes som Hintzes Villa.

Desværre gjorde byudviklingen, at kommunen blev interesseret i at overtage vejen. I 1936 blev den solgt, og det første samme kommune gjorde, var at fælde platanerne. Senere blev villaservitutterne ophævet, og så var der frit slag for kommerciel udnyttelse af den mest ufølsomme slags.

Resultatet ser vi i dag, og selv om det uden tvivl er dejligt at bo på Platanvej, så er det ingen fornøjelse at cykle gennem den. Vejen har i de seneste mange år være lukket for andre trafikanter end cyklister, fordi der har været metrobyggeplads ved Frederiksberg Allé. Trods nogle beboeres ønsker om at gøre lukningen for biltrafik permanent, er det for nylig blevet besluttet at genåbne vejen, så vi igen kan få etableret den direkte Bülowsvej-Madvigs Allé-Platanvej forbindelse tværs gennem byen. Det er godt for trafikken, men næppe for vejen, der ikke virker til at redde og kun bliver mere trøstesløs med biler på.

Hvad med lidt bynatur?