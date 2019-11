Jaguaren matcher boligen: »Vi har også haft pink havemøbler, og det så jeg intet problem i«

Hvordan er dit forhold til farver?

»Jeg går aldrig i sort tøj, selv om jeg nu og da kan fanges i et par sorte bukser. Jeg kan lide alle farver, men især pink, lyserød, orange og lilla. Jo mere jeg kan være mig selv, desto mere udstråler jeg overskud. Men jeg går ikke rundt i pink og lyserød hele tiden.

Man kan godt tænke, at man virker useriøs og lalleglad i mange farver, men det er jeg uenig i. Man kan sagtens gå farverigt klædt og samtidig være topprofessionel og seriøs.

Maria Schøn og Michael Petersen har fundet frem til en fælles stil i boligen, som både indeholder klassiske elementer og masser af farve.

Mange er lidt farveforskrækkede og bange for at falde uden for mængden af frygt for, hvordan andre opfatter dem. Jeg har valgt at være tro mod mig selv og vælge de i andres øjne vilde farver og mønstre, jeg ofte reagerer på som en første indskydelse, frem for at lade mig stoppe af en fornuftig, indre pegefinger. Da jeg var bankansat, udnyttede jeg beklædningskodeks til det yderste, selv om det ikke altid var velset hos chefen. Jeg var ikke upassende, men farverig i tøjet, fordi jeg kunne lide det, ikke for at skille mig ud og vække opsigt.

Hvordan bruger du det i din bolig?

»Jeg oplever en stærk dynamik i farver også i boligen. Men de bør vælges bevidst, ikke bare med så mange som muligt oven på hinanden. Så bliver det overdrevent og uharmonisk. Man bør være sig selv i sit tøj og vælge en personlig stil frem for at holde sig selv i stramme tøjler, så vi ikke alle ser ens ud.

Solrød-huset 100 meter fra stranden har terrasser i flere niveauer og verdenshjørner. På denne med udgang fra kælderen er der blandt andet udendørs spa og bambusbar.

Det samme gælder indretning af boligen. I en personlig bolig kan man se, hvem beboerne er. Jeg kan lide at inspirere andre til at finde deres personlige stil, og jeg går ind for, at der ikke er nogen begrænsninger. Men jeg kan også se ud over min egen stil, for andre skal ikke være en kopi af mig.«

FAKTA Her bor Maria Schøn, 36, tidligere bankassistent. Har drevet firmaet www.stylementor.dk i fire år og tilbyder garderobetjek og rådgivning om personlig stil, boligindretning og salgsstyling. Er personlig shopper, makeup-artist og styler medvirkende i reklame- og spillefilm. Michael Planck Schøn Hansen, 38, salgschef. Nicklas, 7, Patricia, 4. Totalrenoveret 222 m2 hus med 253 m2 kælder fra 1939/1969/1985/2014 på 1.350 m2 grund i Solrød Strand. FOLD UD

Maria Schøns arbejdsværelse, som ligger i kælderen, er udstyret med indirekte pink neonlys under loftet.

Er det svært at indrette et stort hus?

»Folk spørger ofte, hvordan jeg kan fylde så mange kvadratmeter ud. Det er ikke svært, og alle rum bliver brugt. Ingen rum står tomme eller er roderum. Man skal føle, at her er rart at være og ikke sterilt og upersonligt trods de mange kvadratmeter. Blandt andet ved altid at have friske blomster og ved at have hyggekroge i alle rum, hvor der i hjørnet står en behagelig lænestol, man kan sætte sig og læse eller tale i telefon i.

Desuden er der personlige boliggenstande, som gerne må være impulskøb i stærke farver og former, som siger en noget. De ting kan man sagtens købe og finde plads til eller lægge på fjernlageret for senere at tage dem frem. Der er ingen grund til at være overfornuftig og lade sig begrænse af, om noget, man anskaffer, passer sammen med, hvad man ellers har og er i neutrale farver, som kan blende ind.«

Den røde Corona-stol designet af Poul M. Volther står i et hjørne af stuen. Det orangerøde maleri er af Tove Andresen.

Hvad vælger I møbler efter?

»Min mand, Michael, er opvokset med danske møbelklassikere. Derfor lægger han vægt på kvalitetsmøbler med historie. Mine forældre omgav sig med en masse farver, men ikke gik op i design. Derfor har jeg det på samme måde.

Jeg kan lige så godt købe en finurlig ting i Netto til vores hjem. Det er et godt miks mellem to tilgange til tingene. Da jeg faldt over den nordsjællandske kunstner Tove Andresens malerier med pink, lyserøde og orange neonfarver, syntes Michael også, de var fede med en kombination mellem feminin og maskulin energi. Så vi kom til at købe fire malerier, vi har hængt op forskellige steder i huset.«

Stuen i en tidligere havestue fra 1985 har de beholdt de oprindelige vinduer og fået nyt gulv af ask. Maria Schøn havde gerne haft en pink eller lyserød sofa. Men en grå sofa er mere praktisk til børn.

Parret blev gift for nylig. Brudekjolen med lyserøde blondeflæser designede Maria Schøn selv og fik den syet. Det lyserøde maleri er af yndlingskunstneren Tove Andresen. Sølvlænestolen i rokokostil har tidligere stået i en frisørsalon.

Bør store, varige møbler være neutrale?

»At de fleste af vores store møbler som sofa og borde er i neutrale farver som grå, brun og sort skyldes til dels, at det er praktisk med børn. Men selv om den slags møbler hos de fleste skal holde længe, kan de for min skyld godt være i stærke farver med en pink eller rosa sofa. Som den børnesofa i velour, vi har stående i børnestuen.

Vi har også haft pink havemøbler, og det så jeg intet problem i. Jeg vil opfordre til at prøve farver både i tøj og møbler og især give den gas med tilbehøret, som kan skiftes ud og flyttes rundt. Og der findes jo mange nuancer af rød for eksempel. De behøver ikke alle sammen være postkasserøde.«

I forstuen har børnene på fire og syv år legeområde, hvor de kan være nær de voksne. Sofaen er fra Jotex, legehuset byget af en tømrer og den store trold af plast er en bryllupsgave.

Hvorfor ikke have kulørte vægge?

»Jeg har da overvejet en neonpink væg og vil ikke afvise, at vi kan få sådan én. Vi har kun mønstret tapet på en væg i soveværelset, men ellers er huset malet hvidt.

Jeg synes, det er rarest med hvid som en åben og lys baggrund for alt det, vi indretter os med. Det giver en ro og ensartethed. Så kan man sprælle med vaser, lamper og andet dekorativt tilbehør. Jeg tænker alt ind som dekoration. Også frugt i et fad og farverigt tøj og sko, der ikke altid behøver stuves af vejen i et klædeskab.«