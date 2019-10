Gæsterne skal sove i kupeer: Nyt hotel åbner i det kuldsejlede WestMarket

Behovet for streetfood på Københavns Vesterbrogade var ikke så massivt, at det kunne holde liv i WestMarket, som lukkede efter blot halvandet år. Til gengæld er hollandske CityHub nu i fuld færd med at transformere den noget triste arkade til et moderne hostel, som åbner næste år.

Det er tænkt til den unge generation, som gerne skifter det klassiske hotelværelse ud med en »hub« – løst oversat en »kupé«. De i alt 225 små værelser vil ud over hyldeplads indeholde en dobbeltseng. Toilet og bad deles med de øvrige gæster.

Her et eksempel fra CityHub i Amsterdam. Værelserne er L-formede, så man i halvdelen af værelserne sover oppe under loftet, mens man i den anden halvdel af værelserne sover nær gulvet.

Alt vil være digitalt styret, og som gæst vil man selv kunne kontrollere, hvilken lyd og hvilket lys man vil vågne til. Med et personligt armbånd kan gæsterne checke ind og ud af baren, ligesom hotellet vil blive udstyret med fællesområder, hvor man kan mødes med de øvrige gæster.

Toke Clausen, NREPs investeringschef i Danmark »Bygningen har været svær at få til at fungere som detailhandel på grund af dybden. Men det giver nu plads til et loungeareal og forskellige funktionaliteter og de såkaldte hubs, som sagtens kan rummes i sådan en bygning.«

Et hul i markedet

Det er ejendomsudvikleren NREP, Nordic Real Estate Partners, der ejer bygningen.

Toke Clausen, NREPs investeringschef i Danmark, frygter ikke bygningens uheldige historik, hvor butikskoncepter som Toves Galleri og senest WestMarket efter kort tid er kuldsejlet.

Investeringschefen mener i det hele taget, at hotellet rammer noget, København mangler.

»Det vil være til gæster, som vil have en kvalitet, der er på niveau med et hotel – altså gode senge og lækkert interiør – men som på den anden side kan klare sig med de faciliteter og funktioner, der er i et hostel. Det vil sige, at de finder det OK med fælles toilet og bad, og gerne vil have en lounge, som dog ikke behøver at være lavet af marmor,« siger han.

Pieter van Tilburg, grundlægger af CityHub »Som en by, der er kendt for sit banebrydende design og fremragende gæstfrihed, passer København perfekt til brandet.«

På CityHub sover man i en slags kupé. Alt er digitalt styret, så man selv kan beslutte, hvilket lys og hvilke lyde, der skal være, når man vågner.

Ikke afhængig af dagslys

Det københavnske designstudie Spacon & X har designet hotellet for hollandske CityHub. Grundlægger Nikoline Dyrup Carlsen mener, at den udskældte bygning nu kommer til sin ret.

»Hubs er ikke afhængige af dagslys. De har en kompakt følelse, men har god ventilation, og samtidig er der et lille vindue i alle værelser,« siger Nikoline Dyrup Carlsen.

Hun understreger, at Spacon & X som designere har gjort ekstra meget ud af fællesarealerne som kontrast til de små rum.

Et af de kommende fællesrum, hvor designerne har brugt masser af træ og grønne planter.

»Toilet- og badområder er gjort superluksuriøse – blandt andet med sauna. Og når man vil hænge ud, gør man det i fællesrummene, der så vidt muligt ligger med naturligt lysindfald og med masser af indslag som træ, ler, sten og varmt lys,« siger hun.

»København passer til konceptet«

For fire år siden åbnede CityHub i Amsterdam i Holland, og siden er endnu et kommet til i den hollandske havneby Rotterdam. Efter planen vil selskabet åbne ti hoteller spredt ud over Europa over de kommende ti år.

»CityHub Copenhagen er vores første milepæl mod international udvikling. Som en by, der er kendt for sit banebrydende design og fremragende gæstfrihed, passer København perfekt til brandet,« siger grundlægger af CityHub Pieter van Tilburg ifølge byensejendomme.dk.