Danmarks eneste supermodel er stadig blandt verdens smukkeste

I Danmark har vi altid haft skønhed som en af vores mest sexede eksportvarer, og vores lille nation har leveret mange yndefulde modeller til de internationale runways. Men uanset hvor mange af de dygtige damer, der får prædikatet »topmodel«, er der kun én dansk model, som har fået det helt særlige præfiks »super« på sin modeltitel.

Der er nemlig kun én Helena Christensen, og selv om der er gået 30 år, siden hun vandt titlen som Miss Danmark, har endnu ingen kunnet gøre hende rangen stridig som Danmarks smukkeste kvinde. Og der er endnu ingen dansk model, der er blevet blevet kategoriseret sammen med modeindustriens mest prominente navne: Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington og Linda Evangelista.

Helena Christensen, 50 år 25. december, er født i København og gik på Skt. Annæ Skole på Amager, indtil et liv som international model trak hende til Paris. Her blev hun ikke alene ansigtet for Revlon, Chanel, Versace og Prada, hun blev også kendt for sin elektriske og inciterende energi.

Et af hendes mest berømte billeder er fra 1991, hvor hun poserer i en metalbikini designet af Thierry Mugler, og selvsamme bikini kunne topmodellen stadig springe i som 49-årig på forsiden af InStyle Magazine i august i år. Det var også i 1991, at Helena Christensen optrådte i Chris Isaaks vovede musikvideo til sangen »Wicked Game«, og den er siden havnet i toppen af MTVs liste over de mest sexede musikvideoer gennem tiden.

Helena Christensen har været romantisk linket til Michael Hutchence fra INXS, skuespilleren Norman Reedus, danske Rasmus Walther og senest den amerikanske sanger Paul Banks fra indiebandet Interpol. Men hun har i bedste supermodel-stil formået at bevare en mystik omkring sin person og holde sit intime liv privat.

En moderne Mona Lisa

I modebranchen er Helena Christensen dog ikke kun kendt for sit markante udseende.

»Det åbenlyse er naturligvis hendes ydre med en nærmest fejlfri olivenhud, mandeløjne, lange ben og en ekstrem velproportioneret krop,« siger chefredaktør på dansk Elle, Cecilie Ingdal. »Men har du mødt Helena i bare få minutter, er du klar over, at det er hendes menneskelige kvaliteter, der har sikret hende sin stjernestatus. Hun er evigt smilende, imødekommende og nysgerrig på sine medmennesker. Og så er hun ekstremt hårdtarbejdende. Både som model, fotograf og ambassadør for verdens udsatte. Dertil kommer, at hun i kraft af sit job har skabt sig et internationelt interessant netværk, hvor hendes bedste venner tæller navne som Bono, Orlando Bloom og Juliane Moore.«

FAKTA Bonusinfo Hun er barn af en peruansk mor og en dansk far.

Hun er Danmarks eneste supermodel og har været ambassadør for dansk mode, høj arbejdsmoral og en eklektisk stilsans i tre årtier.

Hun er i dag bosat i New York, har sommerhus i Rågeleje og er mor til sønnen Mingus på 19, som hun har fået med skuespilleren Norman Reedus. FOLD UD

Af samme grund hædrede magasinet hende sidste år med sin såkaldte Respekt Pris ved årets Elle Style Awards. Valget var indlysende, siger Cecilie Ingdal.

»Selv om Danmark er storleverandør af smukke modeller, har vi ikke, siden Helena entrerede modescenen i 1990, haft en topmodel af hendes kaliber. Og det at hun bliver ved med at være på toppen på trods af, at hun i modelverdenen for længst burde være ‘pensioneret’, siger i den grad noget om hendes internationale look og hendes høje danske arbejdsmoral.«

Spørger man Vibe Dabelsteen, der er international stylist, og som kender Helena Christensen både professionelt og privat, er det helt oplagt, at hun er blevet på toppen og fortsat er efterspurgt.

»Helena er ligesom de her klassiske stumfilmsstjerner, der ingen ord behøver for at fortælle en historie. Hendes skønhed forfører, selv når den er fanget i et enkelt billede,« fortæller Vibe Dabelsteen, der har arbejdet med Helena Christensen på utallige fotoskud.

»Hun er en slags moderne Mona Lisa, hvor man får lyst til at kigge på hende i timevis uden at blive træt af eller klogere på, hvem denne mystiske skønhed i virkeligheden er. Som stylist er det et meget taknemmeligt job at arbejde med Helena, for hun ser godt ud i hvad som helst. Det eneste minus er, at hun ser allerbedst ud helt uden tøj på!«