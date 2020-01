Danmarks Akvarium genopstår som kulturhus: Her kan man både spise, høre musik og dyrke fitness

Det er mere end syv år siden, at den sidste fisk blev fragtet fra Danmarks Akvarium i Charlottenlund til den Blå Planet i Kastrup. I årene efter blev det diskuteret og debatteret, hvad bygningerne i de naturskønne omgivelser skulle bruges til, og nu har myndighederne givet tilladelse til at forvandle byggeriet til et nyt 4.300 kvadratmeter stort multikulturhus, Akvariet, som efter planen skal stå klar i 2021.

Til den tid skal der være plads til både gastronomi, musik, kunst og fitness i funkisbygningen, der blev tegnet af Carl Oluf Gjerløv-Knudsen. I 1939 slog akvariet for første gang slog dørene op for børn og voksne med interesse for livet under overfladen.

Solen skal kunne nydes fra flere sider af bygningen. Planen er blandt andet, at der skal ligge en lille intim gårdhave omme bagved. Fold sammen Læs mere Læs mere

Stedet kommer til at indeholde mindst to restauranter. Desuden vil et særligt kulturområde huse kunstudstillinger og koncerter, mens det hedengangne saltvandsbassin genopstår som fitness- og wellnesscenter.

Det er Vilhelm Lauritzen Arkitekter, kendt for projekter som Krøyers Plads, DR Byen og det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, som står for transformationen.

»Vi vil skabe et hus, hvor der er liv i fra tidlig morgen til sen aften, og blandt andet derfor får huset en række forskellige funktioner. Det er jo oplagt at lægge nogle rigtig gode restauranter derude og give folk mulighed for at høre noget musik, og det bliver så understøttet af fitness og udstillingsområder. Det skal være kultur på et bredt og mangfoldigt plan,« siger Torsten Stephensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter og designansvarlig for projektet.

Torsten Stephensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter »Det er jo nogle helt særlige rammer og et smukt originalt bygningsanlæg, så det er trist at se, at huset står ubenyttet hen, og at det er i forfald. Derfor er det ekstra fantastisk at give den historiske bygning liv.«

Planer om hotel skrottet

Et kulturhus har dog ikke været på tegnebrættet hele tiden. Da udviklingsfirmaet NPV A/S købte ejendommen i 2014, havde det planer om at åbne et strandhotel.

»Vi havde forestillet os et hotel a la Helenekilde eller Svinkløv Badehotel. Stedet har jo den helt optimale beliggenhed til det formål. Men den var kommunen ikke med på,« siger administrerende direktør Jens Schaumann.

Bygningerne fremstår mildest talt misligeholdt. Her et af de gamle akvarier, hvor graffitimalerne har haft kronede dage. Fold sammen Læs mere Læs mere

Forskellige forslag blev vendt på borgermøder, og i samråd med Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen blev det besluttet at omdanne de historiske bygninger til kulturhus.

»Det har taget tre-fire år at få diverse tilladelser - blandt andet fordi bygningen er bevaringsværdig, og skoven er fredet, og derfor har fredningsmyndighederne spillet en stor rolle,« siger Jens Schaumann, som er »kisteglad« for, at det endte med et kulturhus.

»Vi har fra starten haft en vision om, at det smukke hus skulle have nyt liv som et samlingspunkt. Et kulturhus som dette vil uden tvivl komme lokalområdet til gode,« siger han.

Her facaden som den tager sig ud i dag. Der bliver ændret en smule på nogle af tilbygningerne fra 70erne og 80erne, men det modernistiske hus er en del af selve grundtanken, forklarer arkitekterne bag ombygningen. Fold sammen Læs mere Læs mere

Forfalden med graffiti

I dag emmer bygningen af forfald. I bassinerne, hvor farvestrålende fisk tidligere boltrede sig blandt grønne planter, har graffitien indtaget betonmurene.

»Det er jo nogle helt særlige rammer og et smukt originalt bygningsanlæg, så det er trist at se, at huset står ubenyttet hen, og at det er i forfald. Derfor er det ekstra fantastisk at give den historiske bygning liv,« siger Torsten Stephensen, der dog påpeger, at byggeriet – alt andet lige – er i god stand.

Arkitekterne vil blandt andet arbejde med at få lys gennem bygningen, som før var mørk, da den blev opført til at huse et akvarium. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Hovedstammen i huset er en stærk jernbetonkonstruktion, som faktisk kan tåle noget, så hele fundamentet og råbygningen står helt intakt, og det er selvfølgelig den, vi respekterer og bygger videre på.«

Men der skal lidt af en omtænkning til. Ikke mindst fordi bygningen er opført til et akvarium.

»Den har på mange måder været introvert, sådan forstået, at der ikke var mange vinduer. Der var mørke og så til gengæld lys omkring akvarierne. Nu har man lidt den modsatte situation, at man gerne vil have lys ind, og at folk skal kunne kigge ud,« siger Torsten Stephensen.

Må gerne være folkeligt

Med ombygningen kommer gæsterne også til at orientere sig mod skoven og slotsparken, hvor man blandt andet vil kunne nyde solnedgangen. Begge restauranter får mulighed for udeservering på en tagterrasse og langs den vestvendte bagside.

»Huset har altid primært været orienteret mod henholdsvis øst og nord ud mod Strandvejen, hvor indgangen lå. Men man glemmer, at der ligger nogle fantastiske arealer mod syd og mod vest ind mod skoven og slotsparken. Ved at åbne bygningen mod øst og vest har vi også mulighed for at skabe store gennemlyste zoner,« siger Torsten Stephensen.

Det nye kulturhus forventes at stå klar i 2021 - og der er nok at tage fat på, efter at bygningen har stået tom siden 2012. Fold sammen Læs mere Læs mere

Til den oplevelse kan man jo så tilsætte musik eller vælge at få pulsen op, uanset om man først løber en tur i skoven eller springer på løbebåndet i bygningens fitnesscenter. Med rækken af aktiviteter håber Torsten Stephensen, at stedet kan tiltrække mange forskellige slags mennesker.

»Det gør ikke noget, at huset får en lidt folkelig karakter. Det havde det jo også i sin tid, hvor københavnere og folk fra det øvrige Danmark tog til Danmarks Akvarium for at se på nogle fisk og slutte af med en tur i Slotsparken eller Charlottenlund Fort eller en frokost på en af lokalområdets restauranter. Sådan en stemning vil vi også gerne skabe her.«