55.000 kroner i døgnet: Nu kan du booke Københavns dyreste suite

København har fået et nyt femstjernet hotel. Onsdag i sidste uge åbnede Villa Copenhagen i den gamle postcentral under stor pressebevågenhed.

Det er dog først nu, at hotellet viser sin mastersuite frem. Her har manden bag Villa Copenhagen, den norske milliardær Petter Stordalen, været indlogeret siden åbningen og frem til denne weekend, hvor det nu er muligt for andre at leje sig ind for en nat eller to – eller hvor længe budgettet rækker til.

For de fleste skal der dog mere end de snart udbetalte feriepenge til at dække et ophold. Prisen ligger på 55.000 kroner per nat, og det er – så vidt vides – det højeste beløb, man kan komme af med for en overnatning i Danmark. For det beløb får man til gengæld en Jewel Suite, som hotellets absolut mest eksklusive værelse hedder.

Det er det danske smykkefirma Shamballa Jewels, som har fået frie hænder til at designe suiten, der måler 129 kvadratmeter fordelt på et »master bedroom« med badeværelse, lounge og spiserum, åbent køkken med køkkenø og toilet plus garderobe.

»Vi ville gerne skabe nogle rum, som både giver meditative og spirituelle oplevelser. Når man træder ind i suiten, skal man gerne kunne mærke en varme og en ro,« siger designer og medstifter af Shamballa Jewels, Mads Kornerup, der også står bag et yogastudio i København K.

Gulvet i badeværelset er udsmykket med en mandala, som blandt andet bliver brugt i den tibetanske buddhisme. Fold sammen Læs mere Læs mere

Lagerfelt og DiCaprio

Shamballas smykker blev for alvor kendte omkring 2010, hvor store stjerner som Jay-Z, Gwyneth Paltrow, Karl Lagerfelt, Michael Jordan og Leonardo DiCaprio begyndte at gå med de karakteristiske armbånd, der er inspireret af tibetanske bedekæder tilføjet ædelstene som diamanter og rubiner. Detaljer som er taget med ind i suiten, fortæller Mads Kornerup.

Armaturet i badeværelset bærer for eksempel henholdsvis en rubin og en safir, som repræsenterer koldt og varmt.

»Vi fik dem støbt som en dobbelt tordenkile, der også har inspireret vores logo, Shamballa-stjernen. Den kommer fra et gammelt buddhistisk symbol, som repræsenterer universet,« tilføjer Mads Kornerup om badeværelser, som også er udsmykket med en mandala i gulvet.

Armaturerne er støbt som en dobbelt tordenkile. Det bærer henholdsvis en rubin og en safir, som repræsenterer henholdsvis koldt og varmt. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er Shamballas husarkitekt, Olga Krukovskaya, som står i spidsen for suitens arkitektur, mens Mads Kornerup og hans bror, Mikkel Kornerup, har været med som sparringspartnere i hele designprocessen.

»Det var enormt interessant at arbejde med en eksisterende bygning, og så var netop dette rum et af de vigtigste i den gamle bygning. Det var direktørens kontor, dengang her var postterminal. Netop derfor havde det ekstremt smukke lofter, og vi ønskede at bevare så meget som muligt,« siger Olga Krukovskaya.

»Samtidig skulle suiten fungere i en moderne kontekst, så vi besluttede at give det en følelse af lejlighed ved at tilføje et køkken – samtidig med, at paneler, lofte og vinduer blev bevaret. Dørene er blevet større, men de refererer stadig til det oprindelige design,« tilføjer hun om rummet, som er omsluttet af grå vægge.

»Farvepaletten refererer til den fjernøstlige filosofi. Det skal give fornemmelsen af et tempel eller et fredfyldt rum, som man instinktivt føler sig rolig i,« siger hun.

Mads Kornerup er medstifter af Shamballa Jewels, som har været med til at designe flere suiter på det nyåbnede Villa Copenhagen. »Vi vil super gerne »shamballize« flere steder og kombinere spiritualitet og luksus,« siger han. Fold sammen Læs mere Læs mere

En frokost på Café Victor

Det var lidt ved et tilfælde, at aftalen faldt på plads, fortæller Mads Kornerup.

»Petter Stordalen havde faktisk spurgt, om vi ville designe vielsesringe, da han blev gift med sin ekshustru. Det fik vi ikke fulgt op på dengang – på daværende tidspunkt vidste jeg helt ærligt ikke, hvem han var. Men så mødte vi hinanden, og vi blev straks tiltrukket af hinandens specielle væremåde og specielle sind, måden at gå til verden på. Jeg var fascineret af Petters positive, eksklusive, vidunderlige væsen,« siger Mads Kornerup.

Farvepaletten skal give associationer til Fjernøsten og skabe en stemning af ro. Fold sammen Læs mere Læs mere

Mads Kornerup, medstifter af Shamballa Jewels »Den oprindelige tanke var, at man skulle gå på skattejagt for at finde dem, men det blev for kompliceret. I stedet har vi valgt at bruge smykkerne som et stykke kunst på væggen.«

Det blev dog en særlig frokost, som gjorde udfaldet i forhold til suiten.

»For et par år siden mødtes vi på Café Victor, og vores COO var fræk nok til at spørge Petter, om vi ikke skulle »shamballize« suiten på Hotel Skt. Petri (som Stordalen også ejer, red.). Petter svarede: »Det var da en frygtelig god idé, men jeg er i gang med at lave et nyt hotel. Hvorfor står I ikke for suiten der«?,« siger Mads Kornerup, der også bruger suiten som udstillingsvindue.

Som gæst i suiten kan man få lov at låne de udstillede Shamballa-smykker. Montrerne fungerer samtidig som små kunstværker. Fold sammen Læs mere Læs mere

I en montre hænger en af Shamballas kæder. Tanken er, at gæsterne kan få lov at låne smykkerne, mens de bor på værelset.

»Så hvis man skal ud til et arrangement, kan man kontakte conciergen og få lov til at bruge smykket. Den oprindelige tanke var, at man skulle gå på skattejagt for at finde dem, men det blev for kompliceret. I stedet har vi valgt at bruge smykkerne som et stykke kunst på væggen,« siger han.

Smykkedesigner Laura Bergsø står bag bordet, som har flere detaljer i messing. Fold sammen Læs mere Læs mere

Matcher brandet

Suiten har også indslag fra en række danske designere. Blandt andre Laura Bergsø, der særligt er kendt for sine smykker, og som her har designet det massive træbord med flere detaljer i messing.

Til gengæld er fotografen, som står for det meste af vægudsmykningen, britiske Jimmy Nielson.

»Han er en fantastisk fotograf, som blandt andet har filmet i Tibet. Så der er et foto fra Ladakh med de fantastiske tibetanske kvinder. I det lille tilhørende værelse hænger Portalaen, som er Dalai Lamas hovedsæde i Tibet,« siger Mads Kornerup, der godt er klar over, at det er de færreste, som får råd til at sove her.

»I og med at prisen på vores smykker ligger fra 50-300.000 kroner, er matchet jo ret godt. De kunder, der har råd til at købe vores smykker, har også råd til at bo her,« siger Mads Kornerup.

Suiten har eget køkken – og vinskab. Fold sammen Læs mere Læs mere

Syv suiter

Det er der tilsyneladende en del, som har råd til. Hotellet oplyser i hvert fald, at suiten – trods corona – er booket de næste par dage og flere gange i løbet af efteråret. Hvis man vil bo der under Copenhagne Pride i 2021, er det også for sent.

Suiten ligger med udsigt til Hovedbanegården. Fold sammen Læs mere Læs mere

Er budgettet ikke til den store suite, har Shamballa Jewels også designet andre suiter på hotellet. De er på 48 kvadratmeter og koster fra 10-15.000. Alternativt kan man nøjes med at træde ind i hotellets lobby. Den er også designet af Olga Krukovskaya og smykkefirmaet.

»Det er blevet en sindssygt, helt overdrevet magisk verden derinde, og det er kun begyndelsen for os. Vi vil super gerne »shamballize« flere steder og kombinere spiritualitet og luksus,« siger Mads Kornerup.