Økonom forudser protestvalg, når europæerne stemmer søndag: »Der er en generel følelse af, at tingene går i den forkerte retning«

Europa-Kommissionen har over de seneste fem år lanceret en storstilet plan for et klimaneutralt Europa. Men planerne om en fossilfri fremtid er urealistiske og alt for omkostningstunge for europæiske virksomheder, der bløder på konkurrenceevnen over for USA, Kina og Indien, siger økonomen Ralph Schoellhammer.