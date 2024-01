Debatinterview Abonnement

Marchen Neel Gjertsen var kommunist som ung, men skal nu være chefredaktør for en borgerlig avis: »Jeg er heldigvis blevet klogere«

Hun var opstillet for Enhedslisten og medlem af Socialistisk Ungdomsfront, som begge kæmpede for en revolution af Danmark. Nu skal hun lede den borgerlige avis Jyllands-Posten, der i hendes øjne var blevet »alt for sort og nationalkonservativ«.