»Jeg er blevet klappet bagi flere hundrede gange ... og jeg har ikke taget skade«

Ellen Brandt Traulsen er i dag 85 år og bor i Køge. Hun er fra en anden generation, og var ung i en tid, hvor kvinders bagparti ofte stod model til et klap fra den forbipasserende mand.

»Jeg er blevet klappet bagi flere hundrede gange. Det gjorde mænd bare dengang, og jeg har ikke taget skade,« siger hun grinende, mens hun husker tilbage på en tid, som »snerpede kvinder i dag burde tage ved lære af«.

Berlingske har kontaktet Ellen Brandt Traulsen, fordi hun har skrevet et debatindlæg, der udskammer den krænkelseskultur, som hun mener har forpestet samfundet og forholdet mellem mænd og kvinder. Ellen Brandt Traulsen peger på, at denne kultur er skabt af MeToo-bevægelsen, hvor kvinder fra hele verden er stået frem og har fortalt om seksuelle krænkelser. Som konsekvens heraf er mændene blevet bange og små, mener hun.

Du skriver i dit debatindlæg, at »MeToo-bevægelsen har fanden skabt«. Hvad mener du med det?

»Det gør mig rigtig vred, når kvinder sidder og græder, mens de siger, at de har taget skade på grund af et overgreb, der fandt sted for 20 år siden. Der er mange kvinder, som er hysteriske og klynker. Hvis det havde været så forfærdeligt, kunne de have stået frem noget før, og skånet en masse andre kvinder for ubehagelige oplevelser. Det er skuespil. Men der er er selvfølgelig nogle kvinder, som har været udsat for grænseoverskridende adfærd, og det er forfærdeligt. «

Siden MeToo-bevægelsen spredte sig viralt i 2017 er der også mange danske kvinder, som er stået frem og har fortalt om alt fra seksuelle overgreb til sexistiske tilnærmelser. Hvad er de negative konsekvenser ved det?

»Generelt har MeToo udviklet en overfølsomhed. Vi er blevet bange for at komme hinanden ved. De kvinder, som startede med at stå frem, har ødelagt utrolig mange mænd. I dag må en mand dårligt sige noget pænt om en kvinde eller fløjte efter hende på gaden. Kvinder er blevet meget sarte, og jeg synes, det er synd for mændene. De skal hele tiden skal passe på, hvad de siger og gør.«

Trist krænkelseskultur

Anerkender du, at din holdning er med til at bagatellisere eller tale overgreb på kvinder ned?

»Ja, men så må de her MeToo-kvinder lade være med at klynke. De har skabt en krænkelseskultur, der er forfærdelig trist.«

Vil du prøve at forklare, hvad du mener med krænkelseskultur?

»Da jeg var ung, havde mænd og kvinder et afslappet forhold. Jeg er blevet klappet bagi flere hundrede gange. Det gjorde mænd bare dengang. Det var af mænd, jeg ikke kendte i busser og på vej i toget. Begge mine chefer, da jeg var ung, ragede på mig. Alle de kvinder, jeg kendte, blev udsat for sådan noget, og jeg har aldrig hørt nogen blive kede af det. Vi kvinder syntes bare, det var fjollet. Vi grinte af dem, kaldte dem for nogle 'gamle grise'. I dag har det konsekvenser, og kvinder farer op.«

Du fortæller, at blandt andet dine chefer ragede på dig. Synes du, det var okay?

»​Ja. Jeg arbejdede blandt andet et sted, hvor der var en overordnet kollega, som altid kom til at røre ved mine bryster, når vi var alene på hans kontor. Jeg skreg ikke op.«

Du opfattede det ikke som grænseoverskridende eller uprofessionelt?

»Nej, jeg tog ikke skade.Det er jo bare lidt sjov og ballade. Vi kvinder var heller ikke helt uskyldige. Vi klædte os smart for at gøre indtryk på mændene. Jeg synes det var dejligt, hvis nogen råbte, 'du har en lækker røv!' Jeg fór ikke op, for jeg tænkte, ja, det er rigtigt. Vi kunne godt sige fra, hvis mænd gik over grænsen. Men mændene skulle altid lige prøve. Sådan var det bare dengang.«

Ja, du er snerpet

Hvis en af mine mandlige kolleger gav mig et klap bagi, ville jeg synes, det var både grænseoverskridende, nedværdigende og uprofessionelt. Uanset om han var min chef eller gode ven. Er jeg snerpet?

»Ja, du er helt klart snerpet. Det ryster mig, at du har det på den måde. Men der er jo en hel generation mellem os. Man skal som kvinde kunne tåle, at mænd er mænd. Det er deres natur at jage en kvinde. Jeg forstår slet ikke, at du kan synes, det er grænseoverskridende, hvis din kollega eller ven klasker dig i numsen. Et klap bagi er mange ting.«

Du siger, at »sådan var det bare dengang«. Det var en anden tid, og der er sket meget på 60 år. Men havde du ikke lyst til, at det skulle være anderledes - at det ikke bare var en selvfølge, at mænd havde lov til at klaske kvinder i røven, når og hvor det passede dem?

»Nej. Jeg kan kun tale for mig selv, men jeg synes, det var dejligt at blive feteret. Det skete alle steder. Min mand var formand i en forening, der en gang om året holdt en stor fest med lange kjoler og store virksomhedsledere og ministre som gæster. Det skete masser af gange, at bordherrer sad og gnubbede mig op og ned ad lårene, mens min mand sad overfor. Sådan var kulturen. Jeg blev ikke engang forarget. De var bare nogle fjolser.«

Følte du dig ligeværdig med de mænd, når de rørte ved dig mod din vilje?

»Nej. Jeg følte mig mere værd end dem. Men jeg skubbede da også deres hænder væk, hvis de gik for langt. Det var naturligvis forkert, at han sad og tog på mig, når min mand sad overfor.«

Du skubbede deres hænder væk, når mænd gik over din grænse. Forskellen fra dengang og i dag er vel bare, at flere kvinder italesætter og eksplicit siger fra over for sexchikane nu. Hvorfor kalder du så kvinder i dag for hysteriske?

»Når kvinder siger det højt i dag, så har det så mange konsekvenser.«

Ikke noget at blive forarget over

Men er det ikke meget godt, at det har konsekvenser, så de pågældende mænd ikke gentager den grænseoverskridende adfærd?

»Jeg tror ikke, at mændene ville genere os, hverken dengang eller i dag. Hvis en mand impulsivt giver dig et klask bagi, så er der altså ikke noget at blive forarget over.«

Som udgangspunkt mener du så, at det er okay, at mænd rører ved kvinder uden deres samtykke i dag?

»Et klask, som en mand impulsivt giver, er fuldstændig okay. Ufrivillig berøring på kønsdele og det, der er værre, er selvfølgelig ikke okay i dag.«

Så når kvinder siger fra over for krænkelser som f.eks. et klask i numsen, så skal de affinde sig med at blive kaldt hysteriske?

»Det er i hvert fald hysterisk, hvis man siger noget til et klap i numsen eller en bemærkning. Jeg synes, at vores samfund skal kunne rumme, at der er plads til sjov. Du synes ikke, at det vil være sjovt med et klap i numsen, men der skal altså være plads til at kunne grine og ikke tage alting så forfærdeligt alvorligt. Det mangler i vores samfund. Engang tog vi ikke tingene så alvorligt, og det kunne I lære noget af i dag.«