Tosprogede står ifølge borgmester bag høje smittetal i Ishøj: »Mange af dem forstår heller ikke engelsk. Det er et stort problem«

Der er efterhånden ikke nogen vej uden om. Siden anden bølge ramte Danmark, har boligområder med en høj andel af beboere med anden baggrund end dansk været overrepræsenterede i statistikkerne.

Især i Ishøj er smitten konstant høj. Lige nu er den rekordhøj.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med kommunen gået fra boligblok til boligblok, men lige lidt hjælper det, og borgmester Ole Bjørstorp og Ishøj Kommune har i mere end et halvt år forsøgt at rulle en kæmpe sten op ad et bjerg. Den kommer ingen vegne, men det er ikke en mulighed at indstille sisyfosarbejdet.

»Men vi er nødt til at mase videre. Der er ikke andet at gøre. Vi har rigtigt mange tosprogede, og selvom de siger, at de overholder retningslinjerne, så må vi konstatere, at det kan ikke være rigtigt, for smitten bliver ved med at være høj. Som det ser ud nu, så kommer vi ikke til at åbne skolerne på den her side af sommerferien,« siger borgmesteren.

»Vi kan se på smittetallene, at de fleste af dem, der er smittede, er de tosprogede befolkningsgrupper. Vi har 125 forskellige etniciteter. De forstår ikke de ting, der bliver sendt ud på dansk – heller ikke når de indkaldes til vaccination – og mange af dem forstår heller ikke engelsk. Det er et stort problem,« siger Ole Bjørstorp.

Hvad gør I ved det? Har I været ude og ringe på døre? Har I været opsøgende nok?

»Ork ja. Og nu genoptager vi de her spildevandsprøver, så vi kan se, præcist hvilke områder der er specielt inficerede, og så kan vi sætte en speciel indsats ind i området. Det har virket meget godt tidligere,« siger Ole Bjørstorp.

»Men det der med at ringe på døre er ikke altid sagen. De tager ikke så godt imod det. De bliver irriterede og afvisende, så vi prøver at finde en måde at kontakte dem på. Vi ringer oftest til dem,« siger borgmesteren.

Hvor længe har I gjort det? Smitten har jo været høj meget længe. Ishøj har i et halvt år suverænt været den kommune med mest smitte, og det ser ud som om, at det bliver ved og ved?

»Jamen, det har vi gjort i et halvt års tid efterhånden, men det bringer jo ikke smitten ned. Der må være et eller andet specielt i luften blandt forskellige befolkningsgrupper, som gør, at smitten spredes mere, end hvis det kun var danske statsborgere. Jeg kan ikke give dig anden forklaring. Vi kan se, at det er blandt de tosprogede, at smitten breder sig. Vi er i en speciel situation, og vi vil altid ligge højt i smittetal, fordi vi er et meget koncentreret område med mange tosprogede mennesker, som bor tæt sammen, og som ikke overholder retningslinjerne, og det gør selvfølgelig, at vores incidenstal har ligget højt. Det har været højt hele tiden, og nu ligger det ekstraordinært højt.«

Imamer prædiker retningslinjer

Ishøj er ikke den eneste kommune, som har problemer med »tosprogede« og covid-19. Vollsmose i Odense har også været hårdt ramt, og allerede i maj kom det frem, at smitten var tre gange så høj blandt yngre med indvandrerbaggrund. Problemet er ikke nyt.

Og Danmark er ikke det eneste land, hvor borgere med indvandrerbaggrund driver smittetallene i vejret. I Norge kunne Aftonbladet for nylig fortælle, at 57 procent af de indlagte på landets covid-19-afsnit havde indvandrerbaggrund.

Kombinationen af covid-19 og borgere med indvandrerbaggrund har givet problemer mange steder – også i andre lande. Har I i Ishøj afsøgt erfaringer fra andre lande?

»Ikke fra andre lande, men vi følger meget med i, hvad man gør i andre områder i Danmark, og vi ved lidt om, hvad der virker. Vi har været helt nede på 150 per 100.000 på et tidspunkt, men problemet er, at så går det op igen. Så det, der virker, virker desværre ikke særligt længe,« siger borgmesteren.

Det aktuelle incidenstal er 411,2 per 100.000 indbyggere, og det redskab, der virker bedst, er desværre ude af kommunens hænder.

»Det virker rigtigt godt, når et højtstående medlem af familien eller af miljøet bliver rigtigt syg. Så kan folk godt forstå, at de skal passe på, og at det her altså er alvorligt. Men så glemmer de det igen,« siger borgmesteren og sukker.

»Vi holder møder med de forskellige grupper, og vi taler også med imamer. Jeg ved, at imamerne fortæller om retningslinjer til fredagsbønnen. Vi gør virkelig, hvad vi kan,« siger han så.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager hjem igen

Nu er skolerne lukkede, og du siger, at de nok ikke åbner på denne side af sommerferien. Tosprogede har vel også en interesse i, at deres børn går i skole. Har I prøvet at forklare det?

»Jamen, det har vi da. Men vi har jo nærmest ikke haft nogen smittede skolebørn, og hvis man mest reagerer på, hvad der sker i sin egen familie eller inden for sin egen gruppe, så kan det jo være svært at forstå. Det er det faktisk også for mig. Vi kunne sagtens åbne skolerne, for i Ishøj er det jo ikke børnene, der bliver smittet,« siger Ole Bjørstorp.

Borgmesteren kæmper videre, for han har ikke noget valg, men han føler sig ikke særligt godt hjulpet af de nationale myndigheder. På de store pressemøder er der tegnsprogstolke på, men der er ingen oversættelse til de tosprogede i Ishøj, og det er der heller ikke i de officielle breve fra de danske myndigheder.

»Vi har vel omkring 20-30 forskellige sprog herude, så jeg kan godt forstå, at man nogle gange bare sender breve ud på engelsk. Men det hjælper ikke, for vi har mange, der ikke engang forstår engelsk,« siger Ole Bjørstorp.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har været her med en indsats, og så går vi fra dør til dør sammen. Det hjælper i en periode, men så tager Styrelsen for Patientsikkerhed hjem igen. Jeg synes ikke, at vi er særlig godt hjulpet af de nationale myndigheder,« siger borgmesteren.

»Men vi må bare blive ved med at prøve. Der er ikke andet for. Lige nu er det et stort problem, at vores tosprogede borgere ikke forstår deres indkaldelses til vaccination, så det skal vi hjælpe med,« siger han.