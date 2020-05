Toprådgiver undrer sig over sig, at alle skal kunne testes for corona: »Det er ikke en idé, der er groet i min baghave«

Godmorgen og velkommen til en hverdag, der bliver mere og mere, som vi kender den med åbne skoler, liv på cafeerne og færre restriktioner.

Alligevel er nyhedsbilledet fortsat præget af coronavirus, og her er et overblik over nogle af onsdagens tophistorier:

Myndighedernes egne rådgivere advarede om test af tilfældige: »Vores anbefaling er fuldstændig tilsidesat«

Det er stik imod anbefalingerne fra en række af myndighedernes egne rådgivere, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at alle danskere nu kan blive testet for coronavirus.

Sådan lyder det i Berlingske fra flere medlemmer af den ekspertgruppe, som rådgiver Sundhedsstyrelsen om håndteringen af coronavirussen, herunder testområdet.

Resultaterne kan være med til at skabe falsk tryghed, og Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kalder det »et farvel til sundhedsfagligheden i testprogrammet«.

En af Sundhedsstyrelsens rådgivere er Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, og han bekræfter, at han i ekspertgruppen har advaret mod at teste tilfældige.

»Det er ikke en idé, der er groet i min baghave. Vi har sagt, at vi vil være bekymrede, hvis man slipper testen fri. Det er uhensigtsmæssigt,« siger Jens Lundgren.

Det kan du læse mere om her.

Oppositionen forsøger at kapre evalueringen af coronakrisen

Fem eksperter med forskellig videnskabelig baggrund skal i et halvt år frikøbes af Folketinget til at gennemføre en hurtig udredning af regeringens og myndighedernes håndtering af coronakrisen. Eksperterne skal sikres adgang til alle centrale regeringsdokumenter i perioden fra årsskiftet hen over nedlukningen og frem til genåbningsfasens begyndelse.

Det skriver Politiken onsdag.

Det vil Venstre, de Radikale, Dansk Folkeparti og de Konservative onsdag formiddag foreslå på et møde i Folketingets udvalg for forretningsorden. Liberal Alliance støtter forslaget, og dermed tegner der sig ifølge Politiken et flertal for det.

Eksperter undsiger minister i grænsestrid

Jyllands-Posten skriver, at mens Danmarks tyske og nordiske naboer taler for en snarlig åbning af egne grænser, har justitsminister Nick Hækkerup (S) travlt med at forsvare de lukkede danske. Og selv om det ifølge Nick Hækkerup (S) »først og fremmest« er en politisk beslutning at holde grænserne lukket, henviser han til lægevidenskaben:

»Masser af danske læger er trådt frem og sagt: Pas nu på med at åbne grænserne,« lød hans argument forrige uge.

På spørgsmålet om hvem disse danske læger er, svarer Justitsministeriet ved at henvise til en artikel bragt i Dagbladet Information 9. maj. I artiklen opfordrer flere eksperter til forsigtighed, men direkte adspurgt af Jyllands-Posten, hvorvidt de anbefaler »at passe på« med at åbne grænserne, lyder det fra tre af artiklens fire eksperter:

»Man kan godt åbne op.«

Dagens tal:

Bekræftede smittede: 11.044

Indlagte: 141

Indlagte på intensiv: 25

Antal døde: 551

Bekræftede smittede på verdensplan: 4.897.567

Døde på verdensplan: 323.286

Du kan læse mere om de danske tal her og de internationale tal her.

Og sådan skal tallene forstås

Efter at antallet af indlagte coronapatienter steg fra søndag til mandag, viste udviklingen tirsdag igen positive takter:

Antallet af indlagte patienter faldt med tre personer i forhold til døgnet før og lå på 141 patienter. 25 af dem var indlagt på intensivafdelinger, og 18 af dem var i respirator. Det er henholdsvis tre personer og én person færre end døgnet før.

»Der er kommet færre indlagte i alt og færre indlagte på intensivafdelinger og i respirator, og der er kun tre døde. Alt i alt ser det fint ud,« siger tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

Grænsen for coronatest uden henvisning er hævet til 27 år

Tirsdag fik lidt flere personer ifølge Ritzau mulighed for selv at bestille en test for coronavirus uden henvisning fra lægen. Tilbuddet gælder nu alle mellem 18 og 27 år. Aldersgrænsen er dermed hævet med to år siden mandag, hvor myndighederne åbnede for at teste symptomfri personer mellem 18 og 25 år.

Det er planen, at alle over 18 år i Danmark senest søndag vil have mulighed for at bestille en test uden henvisning fra en læge. Og det sker, efter at regeringen lancerede en ny teststrategi, hvor et af tiltagene er, at alle danskere skal have mulighed for at blive testet for coronavirus.

Beskæftigelsesminister: Ledige danskere skal erstatte udenlandsk arbejdskraft

Danskerne får store klø under coronakrisen med et hidtil uset dyk i beskæftigelsen. Men udlændinge mærker krisen dobbelt så hårdt. Restauranter, barer og cafeer er i høj grad bemandet med udenlandsk arbejdskraft, og det kan mærkes under coronakrisen. Beskæftigelsen for den udenlandske arbejdskraft faldt med 7.300 personer i marts, hvilket er det hidtil største fald.

Det svarer til et fald på 3,1 procent. Danskerne er også hårdt ramt, men har kun oplevet en nedgang i beskæftigelsen på 1,6 procent​ i marts. Flest udlændinge har mistet jobbene inden for hoteller og restauranter, men inden for transport samt bygge- og anlægssektoren rammer fyresedlerne også den udenlandske arbejdskraft. Og ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil det »være helt oplagt med nogle danskere til jobbene i cafeer og restauranter, hvis de begynder at mangle«.

Det kan du læse mere om her.

Dansk generalmajor idømt 60 dages fængsel

Tirsdag tog dansk militærhistorie tog tirsdag en usædvanlig drejning i en sag, der intet har at gøre med coronavirus:

Den hjemsendte generalmajor H. C. Mathiesen blev ved Retten i Viborg idømt 60 dages fængsel for embedsmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Den 55-årige tidligere hærchef anker dommen til landsretten.

»Det bliver et kapitel, som skal med i militærhistorien, og det positive, man kan trække ud af den, er, at lortesager får faktisk konsekvenser i Forsvaret,« bemærker Peer Henrik Hansen, koldkrigshistoriker og leder af Langelands Museum.

Dagens citat ...

... er et stilfærdigt suk fra 19-årige Sofie Pedersen i Informations artikel »For nogle unge i Vinderup er krisen et pusterum. Andre føler, at de går glip af deres »livs sommer««:

»Selvfølgelig skal vi tage hensyn til de ældre og overholde reglerne. Men samtidig er det lidt hårdt, at vi ikke ved, om vi kan komme på studenterkørsel og samles hele klassen nogle aftener og bare have det sjovt, når corona ikke er farligt for os.«