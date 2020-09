Sygeplejersker og plejepersonale nægter at bruge fridage på at blive coronatestet

Fagforeningerne FOA og Dansk Sygeplejeråd mener ikke, det er rimeligt, at deres medlemmer skal bruge deres fritid på at blive testet for coronavirus.

Derfor er der nu to sager om coronatest på vej i Arbejdsretten.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det ene sag drejer sig om plejepersonale i Morsø Kommune. Plejepersonale i kommunen er blevet pålagt at lade sig teste, selvom de har fri eller har ferie.

Plejepersonalets fagforening, FOA, mener ikke det er rimeligt, og påpeger, at nogle medarbejdere har 40 km til nærmeste teststed.

Viceborgmester i Morsø Kommune, Viggo Vangsgaard, mener derimod, at hurtig testning af personalet er nødvendig for at sikre, at det personale, der er på arbejde er raske, siger han til Jyllands-Posten.

Den anden sag drejer sig om en gruppe sygeplejersker i Region Sjælland, som arbejder på en afdeling, hvor der blev konstateret covid-19-smitte. Derfor skulle alle sygeplejersker på afdelingen testes, herunder nogle, der havde fri.

De, der havde fri, blev ikke honoreret for den tid, de havde brugt på at blive testet.

Helle Dirksen, der er kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, forstår godt, at det kan udgøre en risiko for patienterne, hvis sygeplejersker møder op, uden at være blevet testet:

»Jo (det kan godt udgøre en risiko, red,), men sygeplejesker vil altid tage værnemidler på, for at beskytte patienterne og hinanden. Hensynet til patienterne vægter for sygeplejesker ekstremt højt,« siger Helle Dirksen til Jyllands-Posten.