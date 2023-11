Svindel har kostet danskere på kærlighedsjagt millioner i 2023

Det kan være svært at vide sig sikker på, hvem man dater over nettet. I første halvår af 2023 tabte bankkunder 10,5 millioner kroner til svindlere, der misbrugte deres tillid og følelser. Det lykkedes bankerne at afværge overførsler for knap fem millioner kroner, viser tal fra Finans Danmark. (Arkivfoto). Fold sammen

