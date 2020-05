Svensk smitteekspert: »Vi klarer os bedst i hele verden«

De nordiske lande er et eksperiment i meget stor skala, om hvem der klarer sig mindst smertefuldt igennem coronakrisen. Landene har fulgt forskellige strategier og har forskellige holdninger, til hvad der er bedst.

Den hårde nedlukning i Danmark fra midten af marts og den blødere svenske kurs, hvor skoler, restauranter og andet har været åbent hele tiden, kan aflæses tydeligt i antallet af indlagte og døde.

Fredag nåede antallet af døde med coronavirus i Sverige med 135 nye dødsfald op på 3.175, oplyser de svenske sundhedsmyndigheder på et pressemøde ifølge SVT. I Danmark ligger det på 510.

Antallet af døde i Sverige er dobbelt så mange som i Danmark Sverige og Norge tilsammen.

Men Sveriges nabolande skal ikke glæde sig for tidligt. For over tid vil dødstallet blive det samme i alle lande.

Det siger den svenske ekspert i smitsomme sygdomme, professor emeritus Johan Giesecke, som også er rådgiver for Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Han er en af de stærkeste fortalere for den omdiskuterede svenske model, skriver den svenske avis Dagens Nyheter.

Modellen, der ligner den, som de danske sundhedsmyndigheder forfulgte i begyndelsen af epidemien, er at brede smitten ud over længere tid, således at befolkningen langsomt bliver immun over for sygdommen, fordi flere bliver smittet, og sundhedsvæsenet samtidig kan følge med.

»Alle vil blive smittet. Vi får den her sygdom før eller siden. Den kan ikke bremses, og den vil omtrent tage livet af lige mange mennesker i alle lande målt per capita. Og vi skal derfor vente med at sammenligne dødstal mellem landene,« siger Johan Giesecke til Dagens Nyheter.

Han tilføjer, at man ved at lukke samfundet, som Danmark og Norge har gjort, i bedste fald kan udskyde smitte, men ikke stoppe den, og at der er en falsk myte om, at Sverige slet ikke gør noget. Der er sket ganske mange forandringer af samfundet i Sverige, siden epidemien brød ud, påpeger han.

På spørgsmålet fra Dagens Nyheter om hvorvidt Sverige er på den rette vej, svarer Johan Giesecke:

»Vi klarer os bedst i hele verden.«

Som eksempel nævner han New Zealand, der ifølge de lokale myndigheder er i gang med helt at udrydde sygdommen. Men hvis det skal lykkes at holde øerne fri for smitte, så indebærer det ifølge Giesecke, at alle, som rejser til New Zealand, skal sidde i karantæne i 14 dage i lufthavnen i Auckland.

»Og kommer der ikke en god vaccine, så taler vi om årtier, før det kan ændres,« siger den svenske ekspert.

Johan Giesecke henviser til, at man i Finland, som har klaret sig godt indtil videre målt på indlæggelser og dødstal, er meget bekymret for, hvad der sker til efteråret, fordi så få finner er blevet immune over for coronavirus.

»Det er der, folk vil dø. Og de vil komme til at løbe om kap med os. Det samme gælder Danmark og Norge,« forudser han.