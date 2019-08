Støjbergs kredsformand: »Folk ringer og vil melde sig ud af Venstre«

Der blev ikke plads til Inger Støjberg i den foreløbige konstituering i Venstres ledelse.

Med 28.420 personlige stemmer blev Inger Støjberg kun overgået af Lars Løkke Rasmussen, men da formanden annoncerede Venstres nye ledelse, var Jakob Ellemann-Jensen udnævnt til ny politisk ordfører, Kristian Jensen blev ny gruppeformand og Sophie Løhde blev ny gruppenæstformand.

Ingen af dem fik over 20.000 personlige stemmer, og i Skive, hvor Inger Støjberg er opstillet, forstår Venstre ingenting.

»Vi er dybt skuffede over, at en person, der har taget så stort et læs af stemmer her i Vestjyllands Storkreds og har sikret, at Vestjyllands Storkreds bibeholdt de fem mandater, som vi havde, er blevet forbigået. Det forstår jeg simpelthen slet ikke, at hun er,« siger formand for kredsbestyrelsen for Venstre i Skive, Susanne Rusbjerg.

»Og det har også betydet, at jeg her morgenen igennem er blevet ringet op af folk, som er utilfredse, og som overvejer at melde sig ud af partiet, fordi de synes, at det er forkert, den måde Inger Støjberg er blevet behandlet på. Og jeg er selvfølgelig utroligt ked af, at jeg måske står til at miste nogle medlemmer på den bekostning. Men det er konsekvensen. Folk ringer og vil melde sig ud af Venstre,« siger Susanne Rusbjerg.

Hvor mange har ringet?

»Det har jeg simpelthen ikke tal på. Jeg har talt i telefon hele morgenen, og jeg har ikke kunnet tage alle opkald, fordi jeg har talt i telefon med andre Venstre-medlemmer. Jeg har haft en lind strøm af telefonopringninger siden kl. 7 i morges,« siger kredsformanden.

Hvad siger du til de medlemmer, der ringer?

»Jeg prøver at fortælle dem, at Inger nok skal få en eller anden form for post. Jeg kan ikke forestille mig, at man i partiet vil forbigå Inger, så hun ikke får et eller andet ordførerskab, men omvendt kan jeg godt forstå, at folk er skuffede, for det er jeg også selv,« siger Susanne Rusbjerg.

Føler du dig selv overbevist, når du fortæller medlemmerne, at Inger Støjberg nok skal få en post?

»Ja, det er jeg faktisk helt overbevist om. Jeg mener ikke, at man kan forbigå en så stor stemmesluger. Hun har jo i den grad været med til at trække Venstres valgsejr både i kredsen og selvfølgelig også på landsplan. Selvfølgelig kan man ikke stemme på hende i hele landet, men hun har da i den grad været medvirkende til, at Venstre fik det fantastisk gode valg, som vi fik på landsplan,« siger Susanne Rusbjerg.

»Jeg er helt overbevist om, at havde Inger stillet op i hele landet, så havde hun fået rigtigt, rigtigt mange stemmer,« mener kredsformanden.

Inger Støjberg har især markeret sig som udlændinge- og integrationsminister, og kredsformanden advarer imod, at man ignorerer, hvordan vælgerne har valgt at belønne den udlændingelinje, som Inger Støjberg har stået for.

»Hun har jo stået for og står stadig for den udlændingepolitik, som et flertal af danskerne går ind for, og den politik er der også et flertal i Folketinget for. Derfor er det da bekymrende, at hun bliver forbigået, især hvis det også betyder, at udlændingepolitikken bliver slækket. Det er da ikke i danskernes interesse,« siger Susanne Rusbjerg.

»Når det er sagt, så forventer jeg da helt klart, at ledelsen i Venstre lige tænker sig om en ekstra gang og giver Inger en form for post. Jeg mener klart, at hun har fortjent det. Der er ingen tvivl om, at Inger er utrolig loyal over for ledelsen, hun har lagt et stort stykke arbejde i partiet, og hun er meget populær. Jeg mener ikke, at man kan forbigå sådan en person,« siger kredsformand for Venstre i Skive, Suanne Rusbjerg.