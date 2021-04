Skæbnesvangert dokument afslører: Skoler i disse hovedstadskommuner risikerer snarlig nedlukning

Børnenes hverdag i tre kommuner omkring København er i fare, såfremt coronasmitten tager blot et lille nyk opad.

Det fremgår af beregninger, som Statens Serum Institut netop har offentliggjort.

Beregningerne, der løbende opdateres, viser den testjusterede incidens for hver af landets 98 kommuner. Hvis incidensen i en kommune er over den fastsatte grænse på 200, skal skoler, institutioner og fritidstilbud lukke for at begrænse smittespredningen. Det gælder også, selvom hverken børn eller undervisere på kommunens skoler er konstateret smittet med coronavirus.

I vestegnskommunen Ishøj har incidensen længe været så høj, at kommunens skoler de seneste fire måneder stort set kun har haft tomme klasselokaler.

Nu viser beregningerne, at skoler, institutioner og fritidstilbud i også Albertslund, Rødovre og Høje-Taastrup kommuner risikerer at skulle lukke for at bremse coronasmitten. De tre kommuner har alle en »høj incidens«, skriver SSI.

Kritiseret hammer

Coronahammeren falder automatisk over grundskoler og fritidstilbud, når den testkorrigerede incidens i en kommune når over 200.

Det skyldes blandt andet, at nedlukning af skoler, dagtilbud og fritidsaktiviteter kan ske med en dags varsel og uden et politisk flertal. Omvendt kræver det enighed i Folketingets Epidemiudvalg at lukke liberale erhverv eller butikker.

At hammeren falder over for skolebørnene, har den seneste tid mødt stor kritik fra skoleledere, politikere og senest også fra regeringens eksperter.

Eksperterne i den såkaldte referencegruppe, som rådgiver regeringen, har blandt andet udtalt, at »man tager skolebørnene som gidsler«.

»Vi synes, det er alt for unuanceret, og at de har ramt forbi skiven. Omkostningerne er for store, og der er ikke proportionalitet i den her automatiske nedlukning. Det er skolebørnene, man tager som gidsler med denne model,« siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Jes Søgaard til Berlingske på en enig gruppes vegne.

Den automatiske nedlukning er en udløber af den politiske aftale om genåbning efter påske, som hele Folketinget på nær Nye Borgerlige indgik.

Den testjusterede incidens adskiller sig fra den gængse incidens og har ikke hidtil været offentliggjort. Den nye incidens tager højde for, hvor mange borgere der bliver coronatestet.

Skolebørnene i Rødovre har været hjemsendt siden påske. Det er planen, at de vender tilbage i skole torsdag.