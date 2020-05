Rigshospitalets direktør langer ud efter Kåre Mølbak: »De unge viser stor ansvarlighed«

De danske sundhedsmyndigheder er ikke enige om kommunikationen med offentligheden. Rigshospitalets direktør, Per Christiansen, advarer nu mod udskamning af Danmarks unge, og han retter samtidig en direkte kritik mod Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak.

»Grunden, til at SSI overhovedet kan have deres viden, er jo, at de unge udviser stor ansvarlighed og lader sig teste. Det burde de roses for i stedet for at blive udskammet,« skriver han på Twitter.

Det skriver han med henvisning til et interview, som Kåre Mølbak gav til DR torsdag, hvor han kom med en løftet pegefinger over Danmarks ungdom.

»De skal nok tænke sig bedre om. Jeg ved, det er en aldersgruppe, der nogle gange kan have svært ved at tænke sig om, men så må de prøve at tage nogle snakke med sig selv og deres egen samvittighed i forhold til, at de også har et ansvar for samfundet,« sagde Kåre Mølbak, efter nye tal viste, at der er en stigning i antallet af unge, der bliver testet positiv for covid-19.

I perioden fra uge 12 til uge 14 var der fire covid-19 tilfælde per 100.000 unge i aldersgruppen 13-19-årige, og det tal er nu steget til 11 ud af 100.000.

»Det er lidt af et kunststykke at udlede noget ud af så små tal,« siger Per Christiansen til Berlingske.

Rigshospitalets direktør, Per Christiansen, advarer mod udskamning af Danmarks unge. Det kan måske få færre til at lade sig teste, mener han.

»Men det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det har Kåre Mølbak meget mere forstand på. Det er i hvert fald hans job, og jeg skal ikke blande mig i hans job,« siger Rigshospitalets direktør.

»Jeg påpeger bare, at den eneste grund til, at de her tal overhovedet findes, er, at de unge i stigende grad lader sig teste, og det synes jeg viser ansvarlighed,« siger Per Christiansen.

Hvordan kan du vide, at I ikke begge to har ret? At flere unge glemmer at tænke sig om, samtidig med at flere unge viser ansvarlighed og lader sig teste?

»Det kan jeg jo heller ikke. Det er som sagt små tal. Men jeg tror, at man kommer længere med ros. Hvis man udskammer de unge, risikerer man, at de så ikke gider at lade sig teste, så selv hvis det er rigtigt, at de unge ikke tænker sig om, så tror jeg ikke, at det hjælper at skælde dem ud,« siger Per Christiansen.

Rigshospitalets direktør mærker hver dag konsekvenserne af covid19-epidemiens udvikling, men det går faktisk den rigtige vej.

»Vi mærker, at der er færre indlagte med covid-19. Det er stadig krævende at opretholde et beredskab, og det betyder, at der er ting, vi ikke kan lave, men det er tydeligt, at der er færre indlagte, og vi har ikke problemer med at følge med,« siger Per Christiansen.