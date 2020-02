Danmark Abonnement

Rig tobaksenke stod bag Civilstyrelsens indgreb i Radio24syv-sag

Borgerretsfonden lovede tre mio. kr. til Radio24syvs retssag mod Radio- og TV-nævnet, men Civilstyrelsen har afgjort, at støtten er imod fondens vedtægter. Nu viser en aktindsigt, at det er Borgerretsfondens stifter, tobaksenken Tineke Færch, som bad Civilstyrelsen om at gribe ind i sagen.