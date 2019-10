Politikere forstår ikke udlægningen af Danmark i australsk TV-dokumentar: »Det er jo en karikatur af Danmark – en grovkornet, ondskabsfuld karikatur«

Tirsdag aften lokal tid viste den australske public service-station ABC rejsereportagen »The State of Denmark«, der blev sendt som en del af det populære rejseprogram »Foreign Correspondent«. Dokumentaren blev kort efter også lagt på Facebook og har allerede fået stor mediebevågenhed her i Danmark.

Har man set den, kan der ikke herske megen tvivl om, at udsendelsens titel er en henvisning til Shakespeares Hamlets formulering om, at der foregår noget råddent i Danmark.

Den 30 minutter lange udsendelse tegner nemlig et billede af et stærkt højreorienteret Danmark – et land, der angiveligt har vendt ryggen til sine minoriteter og befinder sig midt i en identitetskrise.

Tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) har ikke selv haft mulighed for at se udsendelsen, som hun »kan forstå tegner et meget dystert og negativt billede af Danmark«. Og den udlægning er hun fuldstændig uenig i.

»Sådan ser jeg slet ikke på Danmark. Danmark er et fantastisk land, blandt andet fordi vi har forstået at passe på det. Det skal vi blive ved med. Derfor ændrer en australsk dokumentar ikke på, hvilken politik, jeg mener, er den bedste for Danmark,« skriver Inger Støjberg (V) i en SMS til Berlingske.

Udenrigsordfører for SF, Karsten Hønge, kan heller ikke genkende det billede, som udsendelsen tegner. Et billede, som han kalder »grotesk«.

»Det er jo en karikatur af Danmark – en grovkornet, ondskabsfuld karikatur. Det er en fuldstændig urimelig måde at tegne et billede af vores samfund på,« siger han.

Krakelerende omdømme?

Den australske TV-udsendelse er blot ét ud af flere eksempler i udenlandske medier på, at fortællingen om det rummelige og lykkelige Danmark er ved at vende.

The Guardian har tidligere advaret mod, at andre lande tager ved lære af Danmark, når det kommer til nationalisme, og i 2016 skrev den engelske kommentator Alex Forrest følgende i det britiske politiske magasin The Spectator:

»Hvis politikerne overhovedet går op i Danmarks internationale omdømme, så er det måske på tide, at de fokuserer på det signal, de sender til resten af verden.«

SFs Karsten Hønge mener, at det er meget ensidigt, at der kun er fokus på den ene side af det politiske spektrum. Han understreger, at vi i en årrække ifølge ham har haft uforholdsmæssigt mange politikere og meningsdannere, der har pustet til et sort/hvid-billede af Danmark, men han mener ikke, at det er sådan, at hovedparten af Danmark ser ud. Særligt nu, hvor det er venstrefløjen, der sidder på regeringsmagten herhjemme.

»Det er jo ikke, fordi vi ikke også har det, som udsendelsen omtaler. Det er indlysende for enhver. Men man kan da rejse til ethvert land og finde de mest groteske karikaturer på dele af samfundet. Hvis man tager til Norge og kun interviewer folk om Breivik (Anders Breivik er en højreekstremistisk terrorist, der i 2011 stod bag en terrorbombe i Oslo og massenedskydningen af 69 unge på øen Utøya, red.) og lignende typer, så vil man da få et ualmindelig trist billede af Norge. Han er også en del af Norge, men han er jo ikke Norge,« siger Karsten Hønge.