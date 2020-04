Politiet fraråder gratis uddeling af mad: Store menneskemængder stimlede sammen for at få gratis ost

To timer og 12.672 poser mozzarella. Sådan lød det fra den danske pizzakæde, Gorm's Pizza, der fredag annoncerede, at den lørdag ville uddele poser med mozzarellaost ganske gratis.

Det fik mange til at flokkes i timelange køer i Herlev for at få en kasse eller to med gratis ost. Osten skulle ellers kasseres.

Pizzakæden havde forklaret, at den ikke havde forudset den drejning, som initiativet for at stoppe madspild tog.

»Interessen var klart stor, og den var bestemt større på dagen, end nogen kunne have troet,« lyder det fra Christian Madsen, administrerende direktør for Gorm's Pizza.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har bedt borgerne om at holde afstand og følge myndighedernes anbefalinger gennem påsken, såfremt der skal være håb om at genåbne Danmark på den anden side af højtiden.

»Hvis vi ikke lykkes i løbet af de næste to uger med at holde afstand, og hvis tallene stiger igen, så kan vi ikke åbne Danmark stille og roligt op efter påske. Så vil vi derimod stramme kravene,« lød det fra Mette Frederiksen ved det seneste pressemøde.

Myndighederne har forbudt forsamlinger på flere end ti personer. Københavns Vestegns Politi, som var til stede ved uddelingen, mente dog ikke, at Gorm's brød loven. Politiet assisterede med de trafikale udfordringer og sikrede, at der blev holdt afstand.

»Man skal dog være opmærksom på, at den slags gratisuddelinger kan have karakter af et ulovligt arrangement,« forklarer Anders Frandsen, kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, over for Berlingske.

Rigspolitiet opfordrer til, at man ikke afholder gratisuddelinger.

Søndag morgen skriver rigspolitichef Thorkild Fogde på Twitter, at selv om påsken nærmer sig, »er det ikke tid til gratisuddelinger«.

Udsolgt på under en time

Uddelingen begyndte godt 30 minutter før tid, da den store mængde af biler som holdt i kø skabte lokalt trafikkaos. Knap 50 minutter senere kunne Gorm's melde udsolgt af den friske mozzarellaost.

Fredag skrev Gorm's, at man kunne afhente osten mellem klokken 14 og 16. Allerede klokken 13.09 modtog Københavns Vestegns Politi den første anmeldelse om trafikale udfordringer og en stor forsamling, skriver B.T.

»For at holde ordentligt afstand bliver osten sat frem på borde udenfor, og så kan én kunde ad gangen forlade sin bil, eller sætte sin cykel, og tage en kasse eller to,« lød det på Facebook-opslaget fra Gorm's.

Alligevel stod mange for tæt på hinanden.

Emma Gregersen på 22 år, og hendes søster, sad klar i bilen i halvanden time op til uddelingen. Hun fortæller, at mange blev utålmodige og kom stadig tættere på hinanden. Mange steg også ud af bilerne for at stille sig i kø rent fysisk.

»Hvis jeg selv skulle have stået i køen, havde jeg ikke følt mig tryg. Så var jeg smuttet igen,« siger hun.

»Det var trods alt ikke guldbarer, vi delte ud«

Christian Madsen mener dog ikke at Gorm's har begået en fejl.

»Var det en fejl at undgå, at maden blev smidt ud? Nej, det var det ikke. Ultimativt skal hver enkelt tage et personligt ansvar i enhver situation, og det gjorde langt de flest fremmødte ifølge politiet,« siger han til Berlingske.

Christian Madsen understreger samtidig, at hvis han havde vidst, at der ville være så enorm en interesse, ville kæden have taget endnu flere forholdsregler.

»Der var klart en stor interesse, som ingen kunne have troet mulig. Det var jo trods alt ikke guldbarer, vi delte ud.«