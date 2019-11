Özlem Cekic fik fire flasker vin på én dag: »Jeg synes, der er noget galt med vores alkoholkultur«

Tirsdag fik debattøren og det tidligere medlem af Folketinget Özlem Cekic fire flasker vin for sine to foredrag. I sidste uge fik hun også et par flasker, og inden da var det vist noget champagne.

Men hun drikker slet ikke alkohol.

Derfor har hun også oplevet folk nærmest undskylde, mens de har overdraget vinflaskerne til hende. Det fortæller hun i et Facebook-opslag, hvor hun stiller skarpt på danskernes forhold til alkohol.

Özlem Cekic, debattør og tidligere MF'er »Tænk, hvis de gav folk to pakker smøger«

»Tænk, hvis de gav folk to pakker smøger«

I en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, der kom ud i mandags, fremgår det, at hver dansker over 15 år i gennemsnit drikker 9,1 liter ren alkohol om året. Det svarer til mere end 600 øl.

»Jeg vil gerne understrege, at jeg har intet imod, at man kan drikke med måde. Men jeg undrer mig over, hvor meget alkohol er det sociale omdrejningspunkt i Danmark,« skriver Cekic og opremser nogle af de situationer, hvor danskerne drikker: Til begravelser, fødselsdage, middage på fredage, og når ens fodboldhold vinder eller taber.

»Jeg synes, det er noget galt med vores alkoholkultur. Og nej, det er ikke kun de unge, der drikker for meget. De unge har også nogle rollemodeller, som også drikker meget,« skriver Özlem Cekic videre.

Og det er ikke en holdning, hun står alene med. Ifølge rapporten fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden angiver mere end halvdelen af de 3.000 adspurgte, at alkoholforbruget er for højt.

Ifølge Danmarks Statistik er vores gennemsnitlige indtage af alkohol godt nok faldet siden 1980erne, men der er fortsat 800.000, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalede mængde.

Özlem Cekic påpeger videre, at hun finder det problematisk, at øl kan være billigere at købe end vand, og at selv tankstationer langs motorvejen sælger alkohol. Og så er der Sundhedsstyrelsen selv, skriver hun. Som sundhedsordfører for SF havde hun spurgt, om det kunne være rigtigt, at de gav vin som honorargave.

»Tænk, hvis de gav folk to pakker smøger. Dengang fik jeg vide, at jeg skulle holde op med at være så hellig. Jeg fik også at vide, at jeg som indvandrer ikke forstod den danske kultur.«