Özlem Cekic er blevet smittet med muteret coronavirus: »Lige nu gør det ondt i min hud«

Hun hoster, og hun hoster, og det er der en god grund til.

Özlem Cekic og hele familien er nemlig blevet smittet med en muteret variant af coronavirus, og hun er relativt hårdt ramt. Hun har astma, så virussen har sat sig på lungerne. Hun har lidt feber, hovedpine, hun hoster, og dertil kommer kommer et nyt symptomer hver dag.

»Lige nu gør det ondt i min hud. Det er som om, at alt tøj, jeg har på, stikker,« siger Özlem Cekic, der er kendt for sit arbejde som brobygger, debattør og tidligere medlem af Folketinget for SF.

Hendes mand og deres to børn på 11 og 13 år er også smittet med en muteret coronavariant, men de er ikke så hårdt ramt som hende.

Hun blev konstateret smittet tirsdag, og onsdag fik hun så et nyt opkald fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor hun blev fortalt, at hun var smittet med en særlig smitsom og muteret coronavariant. Hun har ikke fået at vide, om det drejer sig om den britiske B.1.1.7 -variant, men blot om en variant, der smitter mere end den gængse coronavariant.

Men uanset hvad er der tale om en variant, som sundhedsmyndighederne tager alvorligt. I hvert fald er Özlem Cekic og familien med egne ord blevet kimet ned af både Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og hendes praktiserende læge.

»Vi skal under ingen omstændigheder ud af døren,« genfortæller Özlem Cekic om de beskeder, de har fået fra myndighederne.

Kritik af for lang svartid

Styrelsen for Patientsikkerhed har også kontaktet de nære kontakter, som Özlem Cekic har angivet, og spørger man Özlem Cekic har myndighederne været »ekstremt effektive«.

Over de seneste dage har Berlingske ellers beskrevet, hvordan der på grund af lang svartid kunne gå op til 14 dage, før danskere fik besked, om de var smittet med muterede coronavarianter. Eksempelvis den hurtigsmittende britiske variant B.1.1.7, der har lagt det britiske sundhedsvæsen ned og ført til nye restriktioner i Danmark.

Den lange svartid på analyser af positive coronaprøver betød ifølge førende forskere, at smitteopsporingen af den britiske coronavariant i praksis ikke kunne lade sig gøre.

Onsdag fortalte Styrelsen for Patientsikkerhed så, at der var udviklet en ny version af PCR-testen, en delta-PCR, som betyder, at smitteopsporingen nu kan få besked om borgere, der er smittet med en muteret coronavariant på et langt tidligere tidspunkt.

»Tiden er afgørende for, at vi kan få identificeret de nære kontakter og herefter få dem testet og til at gå i selvisolation. Vi slipper ikke sagen, før vi har fået kontakt med den smittede. Vi vil som et led i den intensiverede smitteopsporing fortsat foretage isolationsopkald til alle, der er smittet med en mutation, for at sikre, at de smittede overholder isolationen. Vi tilbyder dem samtidig hjælp og rådgivning, hvis de oplever problemer med at overholde isolationen,« sagde Birgitte Drewes, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse onsdag.

Özlem Cekic er selv blevet overrasket over de mange henvendelser fra myndighederne, efter at det i pressen har været beskrevet, hvor lang tid der kan gå, før man ved, om er smittet med en muteret coronavirus.

Jeg har fået konstaterer den muterede corona, der smitter mange.Min mand og to børn har fået den samme muterede virus. Alle fire er blevet ringet op af egenlæge, Patientsikkerheden og kontaktet af @SSTSundhed flere gange for at stoppe smittekæden. Super effektivt #dkpol #HarDetOk — Özlem Sara Cekic (@cekicozlem) January 15, 2021

»Det var også derfor, jeg skrev om det på Twitter. De ringer, og de følger op på, hvordan det går, og de spørger, hvem vi har kontaktet, ligesom de selv har kontaktet vores kontakter. Vi bliver mindet om de regler, der er, så jeg synes virkelig, det har været effektivt,« siger hun.