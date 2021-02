Ny ligestillingsminister er bekymret for, om #metoo handler for meget om tv-værter: »Så kommer vi jo ingen vegne«

Godmorgen og velkommen til dagens overblik med de vigtigste nyheder denne torsdag morgen.

Det kommer til at handle en del om det, der fylder allermest, coronavirus. Så hvorfor ikke begynde med tallene?

De seneste tal for smitte med coronavirus ser sådan ud:

Bekræftede smittede i Danmark: 199.782 (425 nye smittede)

Antal indlagte: 493 (11 færre end dagen før)

Antal indlagte på intensiv: 91 (heraf 66 i respirator)

Antal døde i Danmark med påvist covid-19: 2.170 (10 flere end dagen før)

Antal smittede på verdensplan: 104.389.508

Antal døde på verdensplan: 2.268.678

Antal vaccinerede 191.366 (3,29 procent)

Positivprocent 0,39

De danske tal kan man studere nærmere her – de globale tal kan findes her.

De unge har det svært

På mandag får 0.–4. klasserne lov til at komme tilbage til klasselokalet, men resten af de danske børn og unge må fortsat sidde derhjemme og modtage undervisning.

Og det har konsekvenser, mener professor MSO i børne- og ungdomspsykiatri ved Region Hovedstaden Anne Thorup – særligt for dem i alderen 14-18 år, hvis hjerner er »under ombygning«.

»Børn og unge er i en alder, hvor de virkelig har brug for at være sammen med nogle, der minder om dem selv for at udvikle sig bedst muligt. Så det sociale drive er enormt vigtigt i den her alder. Derfor er det de unge, der er allerhårdest ramt af den her lockdown,« fortæller hun.

Artiklen i Berlingske kan læses her.

Minister: #Metoo-debat kan blive for latterlig

Avisen Danmark har interviewet den nye ligestillingsminister. Der er Peter Hummelgaard (S), som sidste år tog over efter Mogens Jensen.

Debatten om seksuelle krænkelser er domineret af to yderpoler, og det risikerer at skade sagen, mener han og håber, at #metoo-debatten kommer til at handle mindre om kendte tv-værter.

»Hvis der sidder alt for mange tilbage rundt omkring i det danske land og tænker, at nu bliver det simpelthen for overdrevet. For latterligt. Så kommer vi jo ingen vegne,« siger Peter Hummelgaard.

Interviewet med ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) kan læses her.

Svær debat presser sig på

Og så kigger Berlingske frem på tiden, efter at vaccinerne er rullet ud. Og hvis man tror, at alt bliver fryd og gammen, kan man blive slemt skuffet.

Kampen mod coronavirus kan blive langvarig og føre til nye bølger. Samtidig er det meget svært at se, at vi som samfund kan holde til flere nedlukninger.

Sådan lyder opråbet fra en stribe førende eksperter, som presser på for en svær og dilemmafyldt debat om, hvordan vi får coronavirussens særstatus fjernet, så den i stedet bliver set som en alvorlig, men almindelig del af vores hverdag.

En af landets mest respekterede eksperter, professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitet og medlem af regeringens såkaldte referencegruppe, Lone Simonsen, siger:

»Havde du spurgt mig for to måneder siden, var jeg ikke så bekymret. Det er jeg nu. Det står klart for mig, at den her virus har utrolige evner til at lave flugtvarianter, der kan overvinde immuniteten og udfordre vaccinerne.«

»Det ændrer spillereglerne og gør fremtiden mere uoverskuelig. Og det er vi nødt til at forholde os til,« tilføjer Lone Simonsen.

Artiklen kan læses her.

Europæerne får færre børn under pandemien

Kristeligt Dagblad har set på, hvordan pandemien påvirker vores lyst til at få børn. Og der er en klar tendens i Europa, hvor der er udsigt til færre børnefødsler som følge af coronakrisen.

Den skaber både økonomisk uvished og færre muligheder for at danne nye forældrepar. Pandemien kan sætte sig langvarige spor i de europæiske befolkninger, viser ny forskning

I Frankrig har flere store universitetshospitaler målt helt op til 37 procent færre fødsler i januar sammenlignet med samme måned i 2020. Hele faldet skal ikke tilskrives coronakrisen, men tendensen er den samme i flere andre europæiske lande.

Artiklen i Kristeligt Dagblad kan læses her.

Vaccine bedre end sit rygte

Endelig er Berlingske dykket ned i virkningen af vaccinen fra AstraZeneca, som snart ankommer til Danmark.

Coronavaccinen fra AstraZeneca lignede tidligt feltets svageste kandidat, fordi der var fejl og manglende data i et afgørende studie samt på grund af tvivl om virkningen på ældre. Men eksperter ser store perspektiver i den udskældte vaccine.

Vaccinen reducerer smitte med covid-19 med svimlende 67 procent. Konklusionen er opsigtsvækkende, al den stund at vaccinen ikke bare forhindrer folk i at blive alvorligt syge, men altså tillige bidrager væsentligt til at udrydde og reducere smitten betragteligt.

AstraZeneca-vaccinen er 76 procent effektiv, cirka 20 dage efter at første dosis er givet og helt frem til 90 dage efter.

Artiklen kan læses her.