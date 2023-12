Lavbundsjorde forsvinder hurtigere end ventet og sender CO2 til vejrs

Lavbundsjord er arealer, der tidligere var vådområder som moser, men som er blevet drænet og nu bruges til eksempelvis dyrkning. Vådområderne har et højt indhold af kulstof, og når de drænes, sendes CO2 ud i atmosfæren. Ved for eksempel at oversvømme dem igen kan det stoppes. (Arkivfoto). Fold sammen

Læs mere