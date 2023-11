Kunstnerduoen How to Kill a Dog bestående af skuespillerkometen og multitalentet Emma Sehested Høeg og filminstruktør Jennifer Vedsted Christiansen modtager Den Kulturelle Stjernedryspris for at skabe ærlig scenekunst med fokus på emner som køn og ligestilling. (Arkivfoto). Fold sammen

Læs mere