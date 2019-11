Kommune brugte 700.000 skattekroner på at renovere en privatejet bro: »En beklagelig fejl«

En sag om en lille bro har sat sønderjyske sind i bevægelse.

Brødrene Egon og Gerhart Rasmussen driver et større landbrug i Tønder Kommune, men ejer også noget jord på den anden side af vandløbet Gammelå, og den jord ligger i Aabenraa Kommune. Markerne er forbundet med en lille bro, som dog kun anvendes af brødrene til lidt kørsel mellem marker.

Brødrene har ejet broen de seneste ti år. For godt et års tid siden begyndte kommunens medarbejdere imidlertid at brække broen ned og opføre en ny, hvilket i alt kostede kommunen 700.000 kroner, skriver JydskeVestkysten.

I første omgang undrede de to brødre sig over, at kommunen var i færd med at reparere deres private bro.

»Men vi holdt os i ro. Lad dem da bare lave broen, hvis de vil det. Det var da dejligt at få en ny bro,« sagde Egon Rasmussen efterfølgende til JydskeVestkysten.

Medarbejder har handlet i god tro

JydskeVestkysten har været i kontakt med direktøren for kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune, Stig Werner Isaksen, og han forklarer, at kommunen har begået en fejl – »en beklagelig fejl«.

»I det register, vi har over broer, som vi ejer og skal holde vedlige, står broen opført. Da det blev vurderet, at broen var i så dårlig stand, at den skulle fornyes, var vores driftsenhed ude og sætte en ny bro op. Det er der brugt 700.000 kroner på,« siger Stig Werner Isaksen.

Direktøren erkender, at det er mange penge, der er anvendt på at reparere den lille bro, men mener samtidig, at der ikke er meget at gøre.

»Medarbejderen har handlet i god tro. Nu vil vi gå hele registeret igennem, så vi kan være sikre på, at vi ikke kommer til at bruge flere af den slags penge,« siger Stig Werner Isaksen.

Ikke et enkeltstående tilfælde

Selv om der er tale om »en beklagelig fejl«, er Aabenraa Kommune dog ikke ene om at anvende kommunale midler på at reparere privatejede broer.

I søndags kunne JydskeVestkysten således oplyse, at Vejen Kommune har anvendt 400.000 kroner på at sætte en lignende bro i stand – en bro, der også viste sig at være privatejet.

Dette fik i mandags en medarbejder på Egon og Gerhart Rasmussens gård, Torben Poczkaj, til at kontakte JydskeVestkystens redaktion i Aabenraa og fortælle om sagen i Aabenraa Kommune.

Torben Poczkaj, der bor på Aabenraa-siden af kommunegrænsen, forklarede videre, at han, da broen var ved at være færdigrepareret, havde indleveret en anmodning om aktindsigt.

»Jeg hørte aldrig noget og gjorde så ikke mere ved det. Nu kom vi så lige til at snakke om det igen, da vi så historien fra Vejen. Jeg synes jo nok, at de penge kunne have været brugt til noget andet,« siger Torben Poczkaj til JydskeVestkysten.