Intern Politiken-rapport: Fotograf Jan Grarup har talt usandt

Efter afsløringer om urigtige fortællinger har Politiken undersøgt fotograf Jan Grarups arbejde for avisen. Den viser blandt andet, at en ansat på Politiken i 2022 havde sagt til ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen, at Politiken ville komme til at fortryde samarbejdet med Jan Grarup. (Arkivfoto). Fold sammen

