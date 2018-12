»Vi kan sagtens leve op til det tiende bud i dag, for vi er kommet til et sted i livet, hvor vi ikke bare har lyst til at knalde med naboens kone eller mand. Jo, men så skulle hun leve op til en lang liste af krav, før man gad.

Vi har svært ved at finde begæret. Vi er så kræsne nu. Vi har det sådan: Ahh, jeg gider ikke dumme mig igen, eller: Næste gang jeg skal have et parforhold, skal det virkelig være i orden.

Der er så meget på hylderne nu med Tinder, Dating.dk og en masse porno, at vi bliver overmætte. Alt lægger op til utroskab eller sex. Der er så mange muligheder for at begære og blive begæret, at vi ikke orker. Så mange krav, vi skal have opfyldt, før vi gider begære nogen, for du kan få hvem som helst med i seng i aften, bare gå på Tinder.

Det handler om vores bevidsthed. Vi vil mærke kemi og kærlighed og en, der har samme værdier som os. Når vi dater, drikker vi et glas vin og går hjem hver for sig for lige at mærke, om kemien var der. I 70erne og 80erne, da jeg var ung, tog man for sig, når nogen tilbød sig. Hvis en kvinde til en date i dag lægger sig på bordet i mega frækt undertøj, er manden sådan: Ah, hun er sgu for let. Og kvinder vil ikke bare have pik. Det er dybde og kærlighed, de er ude efter.

Joan Ørting, sexolog og terapeut »Hvorfor går jeg op i, hvad for noget undertøj, jeg skal have på til julefrokosten?«

Vi er alle i gang med at finde ud af, hvem vi er. Hvad vil jeg næste gang, jeg skal have et parforhold? Hvorfor vil jeg have børn? Hvorfor har vi sex? Men også: Hvorfor står jeg og barberer mig mellem benene, bare fordi jeg skal til julefrokost? Hvorfor går jeg op i, hvad for noget undertøj, jeg skal have på til julefrokosten?

Vi er optaget af os selv på den gode måde. Nogle vil sige, det er navlepillende selvoptaget, og det kan se ud, som om vi er blevet de rene individualister, men det er også et sundhedstegn. Vi er i gang med at få bevidsthed om, hvem vi egentlig er, og hvad vi vil og lære at elske os selv.

FAKTA Berlingske genbesøger i en interviewserie de ti kristne bud og spørger, hvordan de klinger i nutiden. Skal de skrives om? Og er de stadig værd at leve efter i en tid, hvor mennesket mere end nogensinde navigerer efter sig selv? FOLD UD

Men der er også pornoen, hvor vi i virkeligheden bare begærer os selv. Det er et selvbegær, som også viser sig i måden, vi har sex på. Det er meget onani-agtigt. Vi er blevet automatiske med vores måde at have samleje på. »Kom du? Nå, det var godt.« Så kan vi sætte et flueben dér. Vi har fokus på udløsningen, når vi har samleje. Mandens udløsning bliver det primære mål, og kvindens orgasme kommer så i midten i de ti minutter, vi boller klokken 22.45.

Så vi skal huske at sætte ord på. For når vi ikke taler om det, så dyrker vi vanesex og gør det på samme måde hver eneste gang, og målet bliver også det samme hver gang, og så bliver vi utilfredse og bliver skilt. Vi skal tale om, hvad vi vil med vores sexliv, i stedet for bare at hoppe ind i sengen og gøre det, vi plejer. Sengen er et af de eneste steder, hvor vi ikke forbereder os på, hvad vi skal lave.

Nogle vil så sige, at jeg siger det, jeg gør, fordi jeg er i overgangsalderen og ikke har så mange hormoner mere. Men det er ikke derfor. Det er, fordi tiderne har ændret sig fra dengang, vi smed BHen og kyssede på lidt af hvert. Fælles sauna og lidt gruppesex. Man kunne få begær fra mange.

Jeg har aldrig selv begæret mine veninders kærester. Jeg har det sådan: Vær ærlig med det, du gør, ellers lad være. Jeg hader luskeri, og jeg er helt vild med sandheden, for det er lettere at forholde sig til den end til løgnen. Når folk har været sammen med andre i hemmelighed, så er det ikke så meget handlingen, der har gjort ondt. Det er det, at han eller hun løj, for så tænker man: Ham kan jeg ikke regne med. Jeg ved det fra mine klienter, og jeg har oplevet det selv. Jeg ville aldrig kunne leve med det. Jeg ville se ham som en lille mand, der ikke tør stå ved sine handlinger.

Med løgnen forsvinder også integriteten, og så bliver vi svage og får skyldfølelse. Skyld er den helt store følelse hos mange mænd, fordi integritet er så vigtig for ham. Kvinder lider mere af skam, og vi føler os ikke perfekte nok. Men når en kvinde er utro, fortæller hun det ofte til veninderne, og de bekræfter hende måske i, at hun må have sine grunde til det. Mænd holder deres kæft og benægter og benægter over for kvinden.

Skulle det alligevel ske, at der er optakt til at bryde det tiende bud, så synes jeg, man bør være ærlig, inden det sker, og sige: Skat, jeg er i gang med at flirte med ham IT-koordinatoren fra arbejdet. Hjælp mig med at blive i parforholdet. Hjælp mig med at connecte igen og ryste posen.

Vi lever i den meste spændende tid nu. Det er første gang i historien, hvor mænd og kvinder er lige meget værd. Jorden er ude af balance, og parforholdene er ude af balance, og vi bliver skilt. Det er derfor, så mange af os bor alene. Det er for at finde balancen i vores eget liv. Og når vi har fået det, kan vi tiltrække en afbalanceret partner og få et ligeværdigt forhold og på den måde være med til at balancere den store verden.«