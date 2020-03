En gruppe entusiaster i veteranfly er havnet i bitter nabostrid: »De talte ned til folk, som om de var børn«

Flyene står klar. De to sølvfarvede fly, der i årene efter Anden Verdenskrig blev brugt til uddannelse af piloter i Flyvevåbnet. Chipmunks, hedder de.

I dag står de poleret i en hangar ude ved Flyvestation Værløse. Men snart skal de på vingerne igen. I hvert fald hvis det står til Foreningen Hangar 2, en gruppe piloter og flyentusiaster, der bruger fritiden på at istandsætte og udstille veteranfly.

»Vi vil jo gerne gøre det her lille, levende museum lidt mere attraktivt,« siger Søren Pedersen, pilot og koordinator i Foreningen Hangar 2.

Foreningen har derfor anmodet kommunen om at måtte flyve 200 gange om året. Flyvningerne vil primært foregå i sommermånederne og uden for normal arbejdstid, da veteranfly ikke tåler kulde og regn, og veteranflyvere først skal nå hjem fra job.

Men denne anmodning er ikke faldet i god jord hos mange af de familier, der har bosat sig klos op ad den nedlagte flyveplads. Det har skabt en konflikt mellem de to parter, som har spidset så meget til, at de ikke længere er på talefod. Den ene part har derfor heller ikke ønsket at mødes med den anden i forbindelse med denne artikel.

Søren Pedersen fra Foreningen Hangar 2 mener, at det møde, som foreningen havde inviteret naboerne til flyvepladsen til, endte i fiasko, fordi naboerne ikke ville lytte til foreningens argumenter.

Mange danskere oplever at komme i konflikt med en nabo. I en undersøgelse YouGov har foretaget for Videncentret Bolius svarer halvdelen, at de har oplevet gener med deres nabo. Og i 22 procent af tilfældene er generne endt i en decideret konflikt.

Men Furesø Kommune har måske fundet en løsning. De har givet flyentusiasterne lov til at flyve, men sender samtidig dem og naboerne i dialoggruppe. Møderne i dialoggruppen indledes i april, så de to parter kan tale ud om deres frustrationer.

»Når der er nogen, der tager initiativ til noget, så er der ofte nogle naboer, som ikke kan se, at det er en god idé. Og så er det svært at have en konstruktiv dialog. Jeg håber, at dialoggruppen kan få de to interesser til at mødes,« siger Egil Hulgaard (K), formand for udvalget for byudvikling og bolig i Furesø Kommune.

Cyklende børn

122. Så mange høringssvar modtog kommunen vedrørende flyforeningens flydrømme, og langt størstedelen er negative.

Listen af bekymringer er lang. De drejer sig om støjniveauet, naturen, dyrelivet og om planlægningen af flyveturene, da landingsbanen flittigt bliver brugt til alt fra rulleskøjteløb til intervaltræning.

»Vores seksårige datter tager ofte med nabopigen op og cykler på landingsbanen, da vi ved, at der ikke er noget trafik, og at der derfor ikke vil ske hende noget,« siger Tobias Stenkjær, der bor 100 meter fra landingsbanen sammen med sin familie.

Han frygter, at foreningens kommende flyveture vil ende i ulykker, da landingsbanen bliver brugt til så mange forskellige formål på samme tid.

»Der bliver nødt til at være en form for sikkerhedsforanstaltning, der gør, at der aldrig er et barn eller et dådyr eller en drone for den sags skyld, der karambolerer med de her fly,« siger han og fortæller, at støjniveauet også spiller en rolle for ham:

»Et enkelt fly i ny og næ, herregud, det kan man leve med. Men fordi det er en klubaktivitet, vil det højst sandsynligt klumpe sig sammen med flere aktioner ad gangen, fordi man er derude sammen, hvilket vil hæve støjniveauet betydeligt,« siger han.

Tobias Stenkjær er ikke direkte imod foreningens ønske om at flyve 200 gange om året. Men det undrer ham, at kommunen ikke vægter naboerne højere i denne sag:

»De sætter en meget snæver personkreds’ interesser over en samlet stemme fra alle skatteborgerne og alle de firmaer, som lægger penge i kommunekassen.«

Buhe-kor

Foreningen Hangar 2, der ønsker at flyve med veteranflyene, er uforstående over for kritikken. Deres anmodning overholder alle regler og love på området og støjniveauet anslår de til at blive omkring 45-50 decibel, svarende til en vaskemaskines brummen.

De inviterede endda naboerne til et borgermøde ude ved Flyvestationen, hvor de forklarede, hvordan flyvningerne kommer til at foregå. Her lavede de også en flyvedemonstration, så naboerne kunne høre, hvor lidt det vil larme. Men mødet gik ikke efter planen, fortæller Søren Pedersen fra foreningen:

»De buhede af os. Og da vi skulle demonstrere flyvningen, var folk gået. Det gad de ikke. Efter at have oplevet det buhe-kor, tror jeg ikke længere på, at de er til at nå ind til,« siger han og forklarer, hvor forskellen ligger mellem de to parter:

»I flysager som denne har man to vægtskåle: I den ene er alt det, man kan måle og veje. Alt, hvad der står i regler, love og paragraffer. Og i den anden har man følelserne. Det er den ubalance, vi er ude i her.«

Dialog i hårdknude

En af de fremmødte til mødet var Per K. Larsen, der er formand for borgerforeningen Jonstrup 89. Han har boet i et rækkehus i nærheden af flyvestationen i snart 40 år. Han hørte ikke, at flyentusiasterne blev buhet af, men det ville ikke undre ham, hvis de gjorde.

»De brugte mødet på at fortælle folk, hvor dumme de er. De tænker, at de bare skal forklare folk noget mere om, hvordan det kommer til at foregå, i stedet for rent faktisk at lytte til bekymringerne. Det var ikke en voksen dialog. De talte ned til folk, som om de var børn,« siger han.

Per K. Larsen (th.) og Tobias Stenkjær bor begge i nærheden af flyvestationen. De skal deltage i den dialoggruppe, som kommunen har arrangeret mellem Foreningen Hangar 2 og flyvepladsens naboer.

Per K. Larsen er ikke modstander af flyvningen, men han savner en bedre dialog mellem parterne.

»Jeg tror ikke, at flyene larmer så meget, som folk frygter. Og jeg vil meget gerne have, at flyene er der, da det også er en historisk aktivitet. Men hvis vi snakker med dem, er vi bare nogen, der skal overbevises. Vi er ikke nogen, de gider lytte til. For vi har ikke ret. De er ligeglade, så længe de kan køre frem med deres interesser,« siger han.

Både Per K. Larsen og Tobias Stenkjær ser derfor frem til kommunens dialoggruppe, som forhåbentlig kan skabe bedre kommunikation mellem de to parter.

»Det er den helt rigtige vej at gå,« siger Tobias Stenkjær.

Ifølge Egil Hulgaard (K) kan dialoggruppen netop hjælpe naboerne og flyentusiasterne med at forstå hinandens perspektiver – noget, som indtil videre har manglet i debatten om veteranflyene.

»Hvis det lykkes at få skabt den her konstruktive dialog, så tror jeg også, at det lykkes at få skabt en ligeværdighed i diskussionen,« siger han.