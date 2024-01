Ekspert i jordforurening: Jord fra Nordic Waste er ingen miljøkatastrofe

- Den er ikke så stor, at den udgør en miljøkatastrofe. Hvis jeg så de her tal på en gammel industrigrund, ville jeg tage det meget afslappet og sige, at de ikke var noget særligt. Det er proportionerne, de gigantiske mængder, der er i skred, som er problemet, siger Mette Martina Broholm til Politiken. Fold sammen

Læs mere