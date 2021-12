Dansker i omikronstemplet Afrika: »Jeg kan ikke komme hjem til min syge far«

Lyt til artiklen

58-årige Jette Møller Botes bor i Sydafrika. Hun har boet i Johannesburg i 34 år og er repræsentant for Danes Worldwide i Johannesburg og Pretoria. Hun rejser til Danmark flere gange om året.

Hjemme i København har hun en datter og svigersøn samt en far, der er meget syg.

Når hun ser, hvordan Sydafrika og en række andre lande i det sydlige Afrika i offentligheden bliver hængt ud som den »farlige« omikronsmittes arnested, bliver Jette Møller Botes harm og skuffet.

Ikke mindst fordi det sydlige Afrika, som konsekvens af omverdenens omikronfrygt, i dag er isoleret fra store dele af verden. FN har kritisk kaldt det »rejseapartheid«.

Alle vil være sikre på, at omikronsmitten ikke breder sig i tilfælde af, at den er så smittefarlig, som man frygter, og at den samtidig er mere alvorlig for de smittede end den herskende coronavariant, delta. Forskere ved meget lidt om omikronvarianten, men ved blandt andet, at den har mangefold flere mutationer.

Det gør ondt

I telefonen fra sit og mandens hus i det 30 grader varme Johannesburg, i en forstad hun kalder et slags Johannesburgs Hellerup, fortæller Jette Møller Botes:

»Jeg kan ikke komme hjem til min syge far. Han er i Danmark og er meget gammel. Han har mavecancer og Alzheimers og alt muligt. Hvis der sker noget med ham i dag, kommer jeg ikke på et fly i morgen. Det er det, der gør mest ondt. Jeg føler mig totalt lukket ude. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal straffes på den måde.«

Verdenssamfundets angst for, hvad omikronsmitten måske vil have af konsekvenser, hvis den breder sig, rammer ikke kun beboere i hendes eget velhavende område i Johannesburg, fortæller Jette Møller Botes.

»Det rammer så forfærdelig mange i en sårbar verdensdel. Det er så hjerteskærende sørgeligt at se på.«

Resten af verden er »gået i panik«, mener hun:

»De kunne ligeså godt skære os af og sende os ned til Sydpolen. Det er en forfærdelig følelse af afmagt, og der er ikke noget, man kan gøre ved det. Vi er bare i venteposition.«

Mundbind, afsprit, afstand

Jette Møller Botes er ikke enig i, at det kan være en fordel at lukke for rejser til og fra Sydafrika for at være på den sikre side, indtil man ved mere om omikronsmitten. Hendes reaktion er kort, som har hun sagt det hundred gange før:

»Hvis du lytter til WHO, så er det tilstrækkeligt med mundbind, afsprit, afstand.«

Hendes børn skulle være kommet på besøg i Sydafrika, men på grund af rejserestriktioner, må de skyde en hvid pil efter familiehyggen.

»De eneste, der ikke er gået i panik, er sydafrikanerne og afrikanerne selv,« siger hun.

Skulle man have opfattelsen af, at omikronvarianten spreder sig med lynets hast i Sydafrika, fordi myndighederne sløser med coronarestriktioner og anbefalinger, bør man tro om igen, mener Jette Møller Botes.

Indkøbsvogne bliver rutinemæssigt afsprittet i supermarkeder i Sydafrika. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Jeg er meget imponeret og tryg ved måden, Sydafrika har behandlet pandemien på. Selv når smittetallene har været faldende, har man ikke slækket på princippet med afspritning, afstand og mundbind.«

Da historierne om Sydafrika, som omikronsmittens arnested, i denne uge begyndte at florere i internationale medier, udtalte Sydafrikas sundhedsminister, Joe Phaahla, til BBC, at den nye smitte gav anledning til »alvorlig bekymring, men at der ikke var grund til panik. »Vi har været her før,« sagde han.

Askepottiden

Ifølge Jette Møller Botes vanker der i Sydafrika bøder og arrestation, hvis man gribes i ikke at bære mundbind på offentlige steder. I supermarkeder er der vagter med visir, der spritter kundernes indkøbsvogne af, og påbuddet om mundbind har været opretholdt i over et år, ligesom der er udgangsforbud mellem midnat og klokken fire.

Hun kalder det »askepottiden«, fordi, man skal være inde ved midnat.

»De er totalt tjekkede med det,« siger Jette Møller Botes.

»Det er dog lidt svært, for alle vil have en taxa inden klokken 24, og der skal du også have mundbind på, og der bliver afsprittet af i taxaen. Der er sprit overalt.«

Omfattende restriktioner var ikke ligefrem det, der sprang i øjnene, da Jette Møller Botes og manden i august var til datterens bryllup i Danmark.

»Det var simpelthen så mærkeligt, at der ikke var nogle restriktioner. Jeg må ærligt indrømme, at vi ikke var trygge ved det. Det går aldrig godt, tænkte vi. Og det gør det så heller ikke, kan vi se i dag. Smitten breder sig jo igen i Danmark.«

Hospitaler under pres

Jette Møller Botes trækker statistikken frem for at illustrere misopfattelsen af Sydafrika som et eldorado for corona- og omikronsmitte.

»I Sydafrika bor der 60 millioner i forhold til seks millioner i Danmark. I Danmark var der i forgårs (mandag, red.) omkring 4.100 smittede. Her havde vi 2.500. Det svarer til cirka 240 i Danmark.«

Ifølge en regeringstalsmand i Sydafrika registrerede man, ifølge BBC, søndag 2.800 nye tilfælde af omikronvarianten. Det er en stigning fra et dagligt gennemsnit på 500 ugen forinden.

Indkøbstur i Johannesburg. Jette Møller Botes er næsten mere tryg med corona- og omikronforanstaltningerne i Johannesburg end i Danmark. Fold sammen Læs mere Læs mere

Talsmanden forventede, at antallet af tilfælde ville nå op på flere end 10.000 om dagen i slutningen af ​​ugen, og at hospitaler vil komme under pres i de næste to til tre uger.

Jette Møller Botes mener ikke, at det lyder alarmerende.

Hun ser en overraskende konsekvens, hvis man, uden at kende smitten til bunds, bliver ved med at male skræmmebilleder af omikronsmitten med efterfølgende rejserestriktioner og nedlukninger.

»Der vil ske det, at hvis omikron eller en anden coronavariant bliver fundet i et andet land, for eksempel Chile, så vil de da ikke fortælle nogen om det. Det ville jeg ikke gøre. De vil da heller ikke afskæres fra omverdenen.«