Dansk ø på forsiden af internationalt rejsemagasin: »Vi er ikke kun pommes frites og softice«

»Denne danske øs charme strækker sig så langt som dens fejende sandstrande, med hyggelige klassiske kroer, forfriskende havluft, og lækker mad og drikke, hvilket gør øen til et must,« indleder rejsemagasinet Monocle en fem sider lang artikel om og kærlighedserklæring til den lille danske ø Fanø, som ligger ud for Esbjerg.

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (AL), er på ferie, men viceborgmester Erik Nørreby (V) er overrasket over, at Fanø er i Monocle, og gør med jysk underspillethed opmærksom på, at de på Fanø er vant til at være i pressen:

»Vi er ofte med i internationale magasiner og aviser. Jo flere steder vi bliver nævnt, desto bedre er det selvfølgelig. Vi oplever en pæn tilstrømning af turister, og det øger muligheden for at bo og leve på Fanø, fordi der bliver skabt jobs. Generelt oplever vi en pæn nettotilflytning, hvilket er positivt, fordi vi slipper for de sparerunder, som mange andre kommuner ellers skal igennem.«

Mette Trads, udviklingskonsulent hos Partnerskab for Vestkystturisme, er også mere end tilfreds med, at Fanø er i Monocle.

»Det er da kæmpestort, det er jo et stort medie, så det er superfint,« siger hun og fortæller, at det er en del af et projekt om generelt at brande Vestkysten som en destination for blandt andre madturister.

»Vi vil prøve at vise, at Vestkysten ikke kun er pommes frites og softice, det er også råvareproducenter og restauranter i højeste klasse,« siger Mette Trads.

Gratis omtale

Danmark har før været omtalt i Monocle. I 2011 kom det frem, at et 36 siders tillæg i Monocle om Danmark var købt og betalt med 700.000 kroner fra den danske ambassade i Washington D.C, men denne gang er omtalen næsten gratis. Det oplyser Colin Seymour, som har arrangeret presseturen for Monocle, og som er ansat i projektet »Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser«.

»Færgen har sponsoret en færgetur, og overnatningsstederne og spisestederne har givet én gratis overnatning og nogle måltider. Vi har ikke betalt noget som helst til Monocle,« siger Colin Seymour, der derfor er ekstra stolt af, at de er kommet i det anerkendte magasin.

Besøget af den sydafrikanske freelancejournalist Mary Holland, som har skrevet artiklen i Monocle, og den efterfølgende omtale i Monocle er resultatet af en kampagne fra blandt andre Partnerskab for Vestkystturisme. Partnerskab for Vestkystturisme er et samarbejde mellem de 11 kommuner, der ligger på den jyske vestkyst, de tre vestdanske regioner samt såkaldte turistaktører på Vestkysten.

Besøget af den sydafrikanske freelancejournalist Mary Holland, som har skrevet artiklen i Monocle, og den efterfølgende omtale i Monocle er resultatet af en kampagne fra blandt andre Partnerskab for Vestkystturisme. Partnerskab for Vestkystturisme er et samarbejde mellem de 11 kommuner, der ligger på den jyske vestkyst, de tre vestdanske regioner samt såkaldte turistaktører på Vestkysten.

Fanø er ikke den eneste danske ø, der har fået international opmærksomhed på det sidste. Bornholm blev i det internationale rejsemedie Condé Nast Traveller kåret til Europas næstbedste ferieø, kun overgået af jetset- og festøen Hvar i Kroatien.