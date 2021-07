Coronavirus med hjem i kufferten: Her er landet, hvor flest danskere smittes

Lyt til artiklen

Når vi sætter kursen mod Danmark efter en udenlandsrejse, følger der nogle gange en ubuden gæst med os hjem:

Coronavirus.

Det ved man hos Styrelsen For Patientsikkerhed, som hver dag arbejder med at opspore smittekæder i samfundet.

Styrelsens tal viser, at hver ottende coronasmittede dansker den seneste uge formodes at være blevet smittet i udlandet. Ugen forinden var tallet noget lavere, da mente kun hver 15. smittede dansker, at de havde samlet sygdommen op i udlandet.

Det kommer ikke bag på Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, at danskerne smittes i udlandet.

»Der er ingen tvivl om, at udenlandsrejser er en risiko. Hvis du holder dig til nogle ganske få turistdestinationer, så er risikoen for coronasmitte ikke særlig stor. Men hvis du bevæger dig en lille smule udenfor de slagne veje, så kan du hurtigt komme i en situation, hvor du møder smitte,« siger professoren.

Ét land stikker ud

Blandt de lande, som danskerne mener, de er blevet coronasmittede i, er der en højdespringer:

Spanien.

I juli – indtil videre – mener 561 danskere, at de har samlet virussen op i Spanien. I hele juni var antallet nede på 73.

Cypern, Kroatien, Grækenland og Portugal er også lande, hvor danskere menes at være blevet smittet – men de halter noget efter Spanien.

Hans Jørn Kolmos hæfter sig ved, at Spanien er en yndet feriedestination for mange danskere, og at det kan være med til at forklare, hvorfor der er mange smittede netop derfra.

»Der er er både en tæller og en nævner i det her spil. Der er rigtig mange, som rejser til Spanien, og så er det jo ikke så mærkeligt, at mange bliver smittede i landet,« forklarer han.

En appel

Selvom flere danskere for tiden tager coronavirussen med hjem fra udlandet, ringer professorens alarmklokker ikke. Han tror på, at fænomenet vil aftage.

»Det er jo nok et overgangsfænomen, fordi de fleste vil blive vaccinerede, og så bliver de stort set ikke smittede længere,« siger Hans Jørn Kolmos.

Professoren har dog én opfordring: Gå ind på Udenrigsministeriets rejsevejledninger og tjek smittesituationen ved din rejsedestination, inden du drager på ferie – og tag dine forholdsregler efter det.

»Man skal huske, når man er på rejse, at coronavirus ikke er et overstået fænomen. Det trives og spredes stadigvæk i stor stil – også i Europa, og det skal man gøre sig klart, så man skal tage alle sine coronavaner med sig på ferie og forretningsrejser, ellers bliver man altså smittet,« siger professoren.