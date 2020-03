Coronakrisen har udløst et »meget usædvanligt« fald i antallet af indbrud – men en anden type anmeldelser stiger

Indbrudstyvenes aktiviteter er i disse coronadage stilnet af i en sådan grad på Nordsjællands villaveje, at områdets politikreds forleden havde en helt aparte oplevelse:

I døgnet fra torsdag kl. 07.00 til fredag kl. 07.00 anmeldte ikke én borger i Nordsjælland ét indbrud i en privat beboelse. Politikredsen er ellers den, der er hårdest ramt af indbrudskriminalitet i Danmark, som igen er relativt hårdt ramt.

»Det er meget usædvanligt,« siger Jens-Christian Bülow, politidirektør ved Nordsjællands Politi:

»Jeg har været politidirektør i snart fire år, og det er første gang, at det er sket i min tid. Der vil sikkert være nogen, der kan huske en gang for mange, mange år siden, men i nyere tid har vi ikke oplevet det.«

Med coronavirussen er Danmark på mange måder ikke, som Danmark plejer at være. Og i tre af Storkøbenhavns politikredse ses det tydeligt ved, at anmeldelser om indbrud er faldet.

Københavns Vestegns Politi oplyser også, at myndigheden den seneste tid har haft flere dage med ingen anmeldelser om indbrud i privat bebyggelse. Det er dog ikke så usædvanligt på Vestegnen som i Nordsjælland.

Hos Københavns Politi forklarer vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen, leder af afdelingen for berigelseskriminalitet, det sådan her:

»Siden begyndelsen af sidste uge, har vi oplevet et mindre fald i antallet af indbrud i privat beboelse og i virksomheder. Der er sket en minimal stigning i indbrud i kolonihavehuse, men niveauet var i forvejen lavt,« siger Lars Feldt-Rasmussen.

Nordsjællands plage

Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands Politi forklarer, at kredsen gennem en årrække har oplevet et væsentligt fald i indbrud i privat beboelse, og at niveauet i begyndelsen af 2020 var lavere end året før. Det skyldes først og fremmest borgernes opmærksomhed på problemet; de sikrer boligerne bedre og organiserer nabohjælp. Og så er der selvfølgelig politiets indsats, tilføjer politidirektøren.

»Men det er klart, at det er en nærliggende hypotese, at forklaringen på den dag, hvor vi ikke fik nogen anmeldelser, skyldes, at folk på grund af de regeringstiltag, der er iværksat er meget mere hjemme. Indbrudstyve vil gerne have arbejdsro. Det vil helt generelt sige, at hvis folk er hjemme, går de ikke ind,« siger Jens-Christian Bülow.

Kan man forestille sig, at selv indbrudstyve isolererer sig for ikke at blive smittet med coronavirus?

»Jeg ved ikke, om det er bekymringen for coronavirus, der har fået dem til at holde sig tilbage, men det kan da godt være, at der også er nogle få af dem, som er bekymrede for det.«

Siden dagen med nul indbrud i Nordsjælland har niveauet holdt sig lavt. Onsdag-torsdag i denne uge modtog Nordsjællands Politi f.eks. tre anmeldelser om indbrud, mens der torsdag-fredag var fem.

Fra 12. marts 2020 – dagen efter statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af landet ned – til 26. marts modtog Nordsjællands Politi 61 anmeldelser om indbrud i privat beboelse. I samme periode 2019 var antallet 181.

På landsplan er kriminaliteten de seneste uger faldet, forklarer politiinspektør Mikael Wern, som er chef for Nationalt Efterforskningscenter, NEC. Det gælder indbrud i privat beboelse og i erhverv, mens der er sket en mindre stigning på skoler og i institutioner.

Samtidig konstaterer Rigspolitiet færre anmeldelser om vold og anden personfarlig kriminalitet, tyveri og bedrageri.

»Overordnet set opfører danskerne sig ordentligt. Vi ser meget, meget tydeligt, at de anvisninger, der kommer fra sundhedsmyndighederne og regeringen bliver overholdt,« siger Mikael Wern.

Skruer op for skænderierne

Dog ser Rigspolitiet over en bred kam en stigning i husspektakler. Normalt modtager politiet på landsplan omkring 20 anmeldelser om dagen, og i øjeblikket kommer der omkring 30.

»Ja, vi ser en stigning, hvad angår uorden i hjemmet. Det er nok naturligt, når folk lever mere inden for hjemmets fire vægge i forhold. Det er et af de områder, som vi følger nøje,« siger Mikael Wern.

Flere politikredse tilføjer, at ændringerne er små. Nordsjællands Politi oplyser f.eks., at myndigheden 11.-25. marts 2019 modtog 27 anmeldelser om husspektakler mod 32 anmeldelser i samme periode i år.

Også i England falder kriminaliteten efter, at coronavirus er dukket op. The Guardian skriver, at den anmeldte kriminalitet i f.eks. Durham i det nordøstlige England er faldet med op til 20 pct., og at det samlede fald især gælder kriminalitetsformer som indbrud og vold.

Nordsjællands Politi modtager i det hele taget også færre anmeldelser, end man kunne forvente, hvis ikke corona havde sat store dele af Danmark på køl.

»Det er klart, at når folk er mindre sammen, så opstår der også færre konflikter, der kan udvikle sig til for eksempel vold i nattelivet,« siger Jens-Christian Bülow, som dog ikke kan sætte tal på.

Betyder coronavirussen, at betjentene hos Nordsjællands Politi har tid til overs?

»Det kan man ikke gøre op på den måde. Vi har flere patruljer på gaden som led i tryghedsskabende indsats. Vi har også mandskab ved grænsen til Sverige i et større omfang, end vi ellers have haft. Men det er klart, at vi sparer en del af den tid, som vi normalt ville bruge på at lave gerningsstedsundersøgelser ved indbrud. Og så er der alt andet lige bedre tid til andet,« siger politidirektøren.

Hvad bruger I så tiden på?

»Man sagsbehandler. Man efterforsker det, man kan. Og det er der tryk på.«