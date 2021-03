26-årig hacker anholdt: Sigtet for at have stjålet op mod 500 kvinders intime billeder

Der er en 23-årig mand fra Varde, som i december blev dømt for at have forbrudt sig mod på 169 piger på internettet.

Der er en 35-årig mand fra Bramming, der i samme måned blev dømt for at have lokket 111 drenge til at sende nøgenbilleder af sig selv.

Nu er der også en 26-årig mand, som er varetægtsfængslet af Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden er ifølge Berlingskes oplysninger sigtet for på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til op mod 500 piger og kvinders e-mail-konti samt deres konti på sociale medier.

Angiveligt er der tale om, at manden blandt andet har hacket sig ind på ofrenes Snapchat-konti for på den måde at få adgang til intime billeder, som han efterfølgende har gemt. Snapchat er et socialt medie, hvor brugere kan sende billeder til hinanden.

Tue Nissen, leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestjyllands Politi, bekræfter, at politikredsen har anholdt og varetægtsfængslet en 26-årig mand.

»På nuværende tidspunkt er vi i gang med at finde ud af præcist i hvilket omfang, han har været i gang. Og der er et billede af, at det er en omfangsrig sag,« siger Tue Nissen, som på nuværende tidspunkt ikke vil udtale sig yderligere om sagen.

Politikredsen har sendt en besked via e-Boks til flere af de forurettede. Heri skriver politiet, at det har undersøgt en 26-årig mands it-udstyr, og at politiet i den forbindelse har fundet »en større mængde billed- og videomateriale af seksuel eller intim karakter«.

Én gerningsperson og mange forurettede

Miriam Michaelsen, advokat og partner hos Njord Law Firm, er advokat for nogle af de forurettede i sagen. Hun bekræfter, at der er tale om et større sagskompleks, hvor mange personer er blevet krænket systematisk.

»Det er – igen – et større sagskompleks, hvor der er én gerningsperson og rigtig mange forurettede, som er blevet udsat for digitale krænkelser, digital vold og chikane,« forklarer advokaten.

Miriam Michaelsen er desuden formand for organisationen Digitalt Ansvar, der arbejder for at beskytte ofre for digitale krænkelser.

»Det kommer ikke bag på mig, at der kommer et nyt sagskompleks, for vi kan konstatere at dette fænomen (digitale krænkelser, red.) stadigvæk eksisterer. Og at det hele tiden udvikler sig. De digitale krænkelser fortsætter,« påpeger Miriam Michaelsen.

Advokaten kan ikke udtale sig dybdegående om sagen, idet den endnu er i sin spæde fase. Hun forklarer dog, at nogle af de forurettede i forvejen vidste, at de havde været udsat for digitale krænkelser, mens andre var uvidende om forbrydelsen.

»For nogle af de forurettede er det en forløsning, at sagerne kommer, mens sagerne for andre kommer som et kæmpe chok, fordi de ikke var bekendt med, at de havde været udsat for en digital krænkelse,« siger advokaten.

Uanset om man er i den ene eller den anden båd, betyder politiets håndtering af sagen ualmindeligt meget, forklarer Miriam Michaelsen. Hendes oplevelse er, at politiet håndterer den omtalte sag med et stort fokus og opmærksomhed på de forurettede.

»Min fornemmelse er, at der er nogle politifolk, der har gjort et grundigt stykke arbejde. De er virkelig gået op i at behandle de forurettede ordentligt og med respekt,« forklarer Miriam Michaelsen.

Advokaten håber, at man kan forebygge sager om digitale krænkelser – blandt andet ved at give sociale medier et større ansvar for at fjerne ulovligt indhold.

FAKTA Kender du til sagen? Hvis du er forurettet i sagen, så hører Berlingskes journalist Signe Terp meget gerne fra dig på mail sist@berlingske.dk FOLD UD FOLD UD

Berlingske har den seneste tid beskrevet, at flere – især mænd – bliver udsat for sextortion, som er en seksuel krænkelse, der udfolder sig på internettet. Her er fremgangsmåden, at gerningspersonen kommer i besiddelse af intimt materiale af offeret, hvorefter gerningspersonen afpresser offeret for penge eller yderligere seksuelt materiale.

Allan Morten Hansen, en 32-årig mand fra Randers, blev udsat for sextortion i september. Han havde mødt »Jasmin« online, og de to skulle mødes en aften. Aftenen endte i digitale trusler og afpresning for 22.000 kroner. Du kan læse Allan Morten Hansens historie her.

Den 32-årige mand fra Bramming, der er dømt for at have lokket 111 drenge til at sende ham nøgenbilleder, har anket sin sag til landsretten.