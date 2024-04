Sundhedsplejerske om nedlukningens »skræmmende konsekvenser«: Man skal tage det her »ekstremt alvorligt«

Det seneste år har børn og unge mistet en del af den vigtige læring. Det skal vi have indhentet. Det kan heldigvis lade sig gøre, men det kræver, at vi som voksne investerer tid i børnene. At vi er der til at hjælpe dem tilbage i fællesskaber, tale med dem og guide dem, skriver Helle Attrup-Christiansen, sundhedsplejerske og vært på podcastserien »Sundhedsplejerskerne«, i Berlingskes essayserie »Danmark åbner. Men til hvad?«