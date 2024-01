RB Plus (arkivfoto) Gode netvaner skal læres i folkeskolenBrugen af internet og sociale medier skal tages langt mere alvorligt af folkeskolen, mener danskerne. Flere eksperter og Skole og Samfund er enige.Se RB 26/7 2015 13.00. Tirsdag, den 17. september 2013 Sparkær Skole bliver som et slags pilotforsøg ipad-skole, hvilket betyder at eleverne får ipads og de skal bruges i undervisningen / Uffe Foto: Morten Dueholm Fold sammen

