Her opdaterer AOK løbende en liste over byens mindre julemarkeder...



Hvad: Julestue i kælderen

Hvor: by yb, Ahlefeldtsgade 18A, København K

Hvornår: 22. nov til 24. dec, mandag-lørdag kl. 10-17

Varm og hyggelig julestemning i kælderen Ahlefeldtsgade. by yb designer og fremstiller selv deres porcelænsprodukter i hånden, og præsenterer i år en stemningsfuld lys-udstilling i halvmørke. Der sælges også lamper, fyrfadsholdere, kopper, vaser, skåle, smykker og meget andet.

Hvad: Juleudstilling

Hvor: Butik for Borddækning

Hvornår: 3.-23. december

Få inspiration til årets juleborddækning og masser af gode gaveideer. Butik for Borddækning inviterer indenfor, hvor der vil være pyntet op med julepynt, lys og meget andet.

Hvad: Økologisk julemarked på Nørrebro

Hvor: Nørrebrogade 32, København N

Hvornår: 10.-19. december, hverdage kl. 15-19 og weekender kl. 13-18

Den økologiske produktionsskole holder julemarked på Nørrebrogade, og det skal opleves live. Måske var det noget med et goth-julekort? Et syret oliemaleri? Eller et ægte gammeldags julehjerte? Der bydes på økologisk suppe, plakater, puder, juledekorationer og meget mere. Man kan også nyde lidt massage, et spil på lykke(h)julet eller et varmt fodbad. Og som noget helt specielt i år kan man få taget et professionelt digital portræt i skolens fotostudie.

Hvad: Jul i Sagnlandet Lejre

Hvor: Sagnlandet Lejre

Hvornår: 11-12. december

Få en god gammeldags juleoplevelse i Sagnlandet Lejre. Hop på hestevognen ud til Krikkebjerg kro, hvor krofatter serverer øl og lækkerier til spillemændenes toner. Entreen er gratis for børn og koster 55 kroner for voksne.

Hvad: Loppe/julemarked i KPH-VOLUME

Hvor: KPH VOLUME, Enghavevej 80-82

Hvornår: 11-12. december kl. 12-17

KPH inviterer til Indendørs loppe og julemarked med varm bar, glögg, folkekøkken og æbleskiver Kig forbi børnehjørnet eller find loppeguld, julegaver, juletræer, musik og meget mere. Entreen er gratis, men husk kontanter, der tages ikke imod dankort.

Hvad: Ægte jul på Christianshavn

Hvor: Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, København K

Hvornår: 11. dec. kl. 13-22 og 12. dec. kl. 12-18

Der vil være lys i alle vinduer i det gamle beboerhus, og hele huset vil emme af julestemning. Der vil være råhyggge, levende musik, loppemarked, vafler, risengrød, varmk kakao, klippe-klistre og meget andet. Som kronen på værket vil Beboerhusets kok Caroline servere sin hvide gløgg.

Hvad: Julemarked på Gammelgaard

Hvor: Gammelgaard, Gl. Klausdalsbrovej 436, 2730 Herlev

Hvornår: 27. november til 12. december, tirs-ons kl. 10-17, tors kl. 10-21, fre kl. 10-14 og lør-søn kl. 13-17. Mandag lukket

Gammelgaards traditionsrige julemarked er i år henlagt til ’Den Gamle Gaard’, fuld af julestemning, halmballer, guld og røgelse. Her ydes der fuld julestemningsgaranti med alt hvad det indebærer af duft af julebag, julehandel, juletravlhed og i det hele taget bare jul over det hele.

Hvad: Dagens ret og øko-juletræer på Ingolfs

Hvor: Ingolfs Kaffebar

Hvornår: Søndag den 5. dec. kl. 10-18

Søndag 5. december holder Ingolfs Kaffebar på Amager julemarked, hvor du kan købe øko-juletræer fra klokken 10-18 og spise dagens ret til 100 kroner bagefter.

Hvad: Julemarked i Glaspusteriet Glasseriet

Hvor: Glasseriet, Jenagade 27, København S

Hvornår: 4.-5. december kl. 10-15

På dette julemarked finder du glas. Der vil være store besparelser på 2. sorteringsglas og gode rabatter på udvalgte første sorteringsglas. Som altid vil der blive bagt brunkager og varmet litervis af gløgg.

Hvad: Nordisk julemarked

Hvor: Frederiks Bastion, Refshalevej 80, København K.

Hvornår: 4.-5. december, kl. 10.30-18.00

Hele weekenden forvandles det gamle krudthus på Christianshavn til et hyggeligt nordisk julemarked med 16 gaveboder, kunst på væggene og en herlig duft af jul fra køkkenet. Der vil blandt andet blivet serveret hjemmelavet nordisk glögg og æbleskiver med aronia sylt.

Hvad: Jul på Væveværkstedet

Hvor: Smallegade 52D, Frederiksberg

Hvornår: 3. dec. kl. 10-18 og 4.-5. dec kl. 10-16.

Nyd en kop gløgg og se alle et spændende udvalg af plaider, tørklæder, viskestykker, tasker, keramik, smykker, strik, julerier - og marmelade.

Hvad: Wendt Designs årlige julemarked

Hvor: Smallegade 52c, Frederiksberg

Hvornår: 3. dec. kl. 10-18 og 4.-5. dec kl. 10-16.

Wendt Design holder det årlige julemarked og 2. sorteringssalg på deres værksted. Husk kontanter, der tages nemlig ikke imod dankort!

Hvad: Julemarked i Atelier Plexus

Hvor: Atelier Plexus, Thorsgade 23, Baghuset 1. sal

Hvorår: 2.-3. dec kl. 15-20 og 4. dec. kl. 10-16

En gruppe designere og kunsthåndværkere åbner dørene op til deres værksted, hvor du kan finde håndvævede bluser, silkebrocher, fløjlshårbånd, armbånd, grafiske puder, tasker, tørklæder, diverse boliginteriør og tekstilvarer og meget mere.

Hvad: Jul hos Karen Blixen

Hvor: Karen Blixen Museet, Rungstedlund

Hvornår: 27.-28. november og 4.-5. december

Kom i julestemning på Rungstedlund, hvor Karen Blixens smukke bolig er pyntet op til jul, med træet som forfatteren havde det, specielle blomsterdekorationer og Rosendahls eksklusive juleudstilling, der i år har et traditionelt engelsk juletema.

Hvad: Indendørs jule- og loppemarked til fordel for Kofoeds Skole

Hvor: Odd Fellow Palæet Bredgade 28

Hvornår:27. nov kl. 12-17, 28. nov. kl. 10-17

I Odd Fellow Palæet kan du både købe hjemmelavede specialiteter og brugskunst og der vil være godt til ganen i Caféen.

Hvad: Norsk julemarked

Hvor: Kong Haakons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Hvornår: 26. nov kl. 14-19, 27. nov. kl. 11-16 og 28. nov. kl. 12-16

Loppemarked og salg af norske varer. Find norsk julemad, glas, strik og et stort udvalg af hjemmelavet julepynt. I cafeen kan du stille sulten, og til lotteriet er hovedgevinsten en tur med Hurtigruten langs kysten mellem Bergen og Kirkenes.

Hvad: Socialøkonomisk julebazar

Hvor: Place de Bleu, Blågårds Plads 4, København N

Hvornår: 27. november kl. 12-15

Se eksempler på systuen Place de Bleus kollektion af designerprodukter af luksusklassen, når der inviteres til julebazar. Der vil desuden være salg af den nyeste kollektion af puder, kjoler, børnetøj, kollektionsprøver fra forår og efterår og meget andet.

Hvad: Julemarked i Design 19E

Hvor: Design 19E i Ryesgade

Hvornår: 26. nov. kl. 16-20 og 27. nov. kl. 11-17.

Her kan du finde sengetøj, puder, keramik, smykker, tøj, gaveartikler og meget andet fra mærker som Barbara I Gongini, Zarah Voigt, Superlove, Anna Gulmann og mange andre. Husk kontanter.