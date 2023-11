VALGAFTEN PÅ CAFE AE

Kokkene på Cafe AE, tæt ved Nørrebro Station, er ved at gøre klar til at fyre godt op under gryderne til valgaftenen d. 13. november. Menuen er gule ærter, valgflæsk og pølser. Efter at måltidet er indtaget, er der mulighed for bide negle foran to store og fem små tv-skærme, fordelt på Cafe AEs to etager.

Hvor: Cafe AE, Frederikssundsvej 7, 2400 København NV

VALGFEST I AUTENTISKE OMGIVELSER

Har du lyst til at opleve valgaftenen et sted, som til daglig er politisk samlingssted for forskellige ungdomspartier, så smut forbi Toga Vinstue. I aftenens anledning vil kokken byde på stegt flæsk med persillesovs. Der er ligeledes i aftenens anledning ophængt en storskærm, hvorfra man kan følge slagets gang. Tilmelding skal ske senest d. 10/11 i baren.

Hvor: TOGA Vinstue, St. Kirkestræde 3, 1073 København K

RADIKAL INDBYDER TIL IDEAL-FEST

Margrete, Lone, Manu og alle de andre er rigtig i festhumør denne aften, og inviterer derfor til stor valgfest på Idealbar. Det eneste adgangskrav er, at du skal medbringe godt humør. Det er lige meget om du er rød, blå eller gul – alle er velkomne!

Hvor: Idealbar på Vesterbro d.13. november kl. 20.00

CAFE RETRO LÆGGER STUE OG STORSKÆRM TIL VALGSEANCEN

På Café Retro lover indehaveren en god blanding af hygge, debat og diskussioner hele aftenen. Storskærmen tændes kl. 20 og slukkes når valgresultatet er forholdsvist afklaret. Cafeen lukker døren og baren kl. 23, men man kan 'hænge ud' længere, hvis man lyster.

Hvor: Café Retro, Knabrostræde 26 i Indre by d. 13. november kl. 20.00



GRAV- ELLER SEJRSØL I ELMEGADE

I Ølbaren i Elmegade kan man følge prognoserne på tavlen, mens man, alt efter stemningen, skyller udviklingen ned med gravøl eller sejrsøl af fornuftig kvalitet. Anlægget er i julestemning: Blandt de aktuelle ølmuligheder er den sorte, karamelduftende KB Hvidtøl samt sager fra Ølfabrikken Klosterjul og Raasted Juleøl.

Hvor: Ølbaren, Elmegade 2, hele aftenen