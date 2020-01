Warnøe og Tvede forbundet i tvangsægteskab år ud i fremtiden

Engang var de bedste venner og partnere og lod sig fotografere på ski i de schweiziske alper. Nu er Peter Warnøe og rigmanden Lars Tvede fjender efter et voldsomt opgør i venturefunden Nordic Eye, som de har stiftet i fællesskab.

Lars Tvede har offentligt undsagt Peter Warnøe på grund af hans roderi med ulovlige aktionærlån og uordentlige bilag. Dramaet mellem de to kulminerede forleden, da den nye Warnøe-tro bestyrelsesformand i Nordic Eye Management, Niklas Holck, fyrede Lars Tvede som partner i Nordic Eye Management på grund af brud på tavshedspligt og loyalitetsforpligtelser.

Men Peter Warnøe slipper ikke foreløbig for Lars Tvede. De to har begge millioner i klemme i et fælles selskab Nordic Eye Invest. Omvendt slipper Lars Tvede heller ikke fra Warnøe, selvom Tvede i forbindelse med fyringen udtalte, at han var glad for ikke længere at skulle forbindes med sin tidligere ven.

»På en sin vis er det en lettelse for mig, at jeg nu ikke længere er associeret med Peter Warnøe. Den relation har givet mig en del problemer i mit netværk siden september,« sagde Lars Tvede onsdag til Børsen.

Tvede kontrollerer fælles selskab

Nordic Eye Invest ejes af tidligere og nuværende partnere i Nordic Eye Management. Det er her millionerne stryger ind, hvis venturefonden tjener penge på at sælge ud af fondens porteføljevirksomheder, og det er her, en ekstragevinst kaldet carry til partnerne i Nordic Eye Management skal fordeles. Partnerne i managementselskabet har tilsammen ret til 20 pct. af det samlede afkast af venturefondens investeringer.

FAKTA Sådan er Nordic Eye organiseret 170 investorer investerer i Nordic Eye K/S. En håndfuld partnere i Nordic Eye Management styrer investeringerne og har ret til en særlig gevinst kaldet carry. Her har Peter Warnøe kontrollen. Tidligere og nuværende partnere samler deres gevinster af investeringerne i et fælles selskab Nordic Eye Invest. Her har Lars Tvede kontrollen. Gevinster til de enkelte partnere i Nordic Eye Management udbetales fra Nordic Eye Invest. FOLD UD FOLD UD

Det kildne for Warnøe er, at Lars Tvede sidder på magten i Nordic Eye Invest, som Tvede kontrollerer, fordi han har aktiemajoriteten. Tvedes advokat Christian Scherfig er bestyrelsesformand, og en af Nordic Eyes Warnøe-kritiske aktionærer Christian Rasmussen sidder også i bestyrelsen på Lars Tvedes mandat.

Christian Rasmussen gav for nylig udtryk for sin kritiske holdning til Peter Warnøe, da han på et investormøde før jul bad Warnøe forklare, hvorfor han havde skrevet Christian Rasmussens navn bag på en regning for Warnøes datters fødselsdagsselskab på Tisvilde Kro, som Christian Rasmussen ikke havde deltaget i.

Peter Warnøe er direktør i selskabet, og der skal næppe meget fantasi til at forestille sig, at stemningen på bestyrelsesmøderne fremover vil være en smule stram.

Tvede mister penge

Lars Tvede står til at miste penge på fyringen fra Nordic Eye Management, hvor Peter Warnøe har aktiemajoriteten sammen med forbundsfællen Michael Tandrup. Fyringen betyder, at Lars Tvede mister sin ret til carry de sidste tre år af Nordic Eyes løbetid med virkning fra 1. februar.

Fratagelsen af carry kan have væsentlig økonomisk betydning for Lars Tvede. Han har ifølge Berlingskes oplysninger frem til fyringen haft ret til 30 pct. af managementpartnernes 20 pct. af det samlede afkast fra venturefonden. Men efter fyringen, hvis den ellers står ved magt, og Lars Tvede ikke udfordrer den juridisk, er Lars Tvedes gevinstmulighed skåret ned til 15 pct. af partnernes samlede carry.

Hverken Lars Tvede eller hans advokat Christian Scherfig ønsker at kommentere denne artikel. Peter Warnøe er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelse.