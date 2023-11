Vestas på vej mod overskud igen

2022 var et hårdt år for Vestas, men vindmølleproducenten ser ud til at være kommet på fode igen.

Efter at have tabt 1,6 milliarder euro i det seneste regnskabsår, forventer selskabets ledelse nu at gå i plus i indeværende år.

Det fremgår af regnskabet for tredje kvartal, som er offentliggjort onsdag.

Det viser et kvartalsoverskud på 28 millioner euro i periode, og det har været medvirkende til, at ledelsen nu godt tør love, at det ikke bliver til underskud igen i år.

- Baseret på vores resultater for de første ni måneder, er vi fortsat på vej til at blive overskudsgivende i 2023, og vi indsnævrer vores forventninger til hele regnskabsåret, siger adm. direktør Henrik Andersen.

Forventningerne til dette år lå tidligere på en driftsmargin, der lå mellem minus 2 procent og plus 3 procent af driftsresultat.

Det interval er nu løftet til at lande mellem nul og to procent, hvilket svarer til et positivt driftsresultat.

Vestas noterer sig derudover, at ordreindtaget er mere end fordoblet det seneste år, blandt andet takket være højere aktivitet i Nordamerika og Europa.

Også omsætningen er vokset med 11 procent på årsbasis, ikke mindst takket være forbedrede indtægter på servicekontrakter.

/ritzau/