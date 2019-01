Vestager spænder ben for Snabe: Blokerer kæmpe fusion

EUs konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er på koalitionskurs med Jim Hagemann Snabe, der bestyrelsesformand i Europas største teknologivirksomhed Siemens.

Margrethe Vestager vil nedlægge veto mod et forslag om at fusionere industrigiganterne Siemens og Alstom fra henholdsvis Tyskland og Frankring. Det skriver Financial Times.

Siemens og Alstom har søgt om tilladelse til at fusionere som et europæisk modsvar til kinesiske CRRC, som er verdens største togproducent.

Hidtil har Margrethe Vestager forholdt sig kritisk over for sammenlægningen, da hun blandt andet ikke mener, at Alstom og Siemens har gjort nok for at overbevise hende om, at sammenslutningen ikke går imod EUs konkurrenceregler.

Og de to industrigiganter har altså ikke formået at gøre Margrethe Vestagers bekymringer til skamme, skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på beslutningen.

Opdateres..